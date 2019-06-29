США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Лос-Анджелес
1:0
49' ГолУилсон Дэнни
58' Желтая карточкаLee Nguyen
61' Желтая карточкаTristan Blackmon
73' Желтая карточкаПрайс Джек
75' Желтая карточкаCole Bassett
85' Желтая карточкаNicolas Mezquida
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
24
Lee
Nguyen
18
Joshua
Perez
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Joshua PerezПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
26 Adrien Perez
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
49'
1:0
58'
61'
73'
75'
85'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|19
|9
|3
|7
|23 - 29
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|2
|6
|21 - 14
|26
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|17
|6
|4
|7
|29 - 30
|22
|8.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|9.
|Орландо Сити
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|17
|3
|2
|12
|14 - 35
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|15
|7
|3
|5
|21 - 20
|24
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|4
|6
|25 - 27
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|3
|7
|23 - 25
|21
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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