США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
49' Гол
Уилсон Дэнни
58' Желтая карточка
Lee Nguyen
61' Желтая карточка
Tristan Blackmon
73' Желтая карточка
Прайс Джек
75' Желтая карточка
Cole Bassett
85' Желтая карточка
Nicolas Mezquida
90'+66
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
7
Рубио
Диего
4
Уилсон
Дэнни
19
Прайс
Джек
99
Andre
Shinyashiki
10
Акоста
Келлин
II
23
Kei
Ansu
Kamara
23
Pablo
Sisniega
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
24
Lee
Nguyen
7
Latif
Blessing
18
Joshua
Perez
10
Вела
Карлос
99
Диоманде
Адама
9
Diego
Rossi
Колорадо Рэпидс
4-4-1-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

49'
Уилсон Дэнни
(Прайс Джек)
1:0
52'
 
Adrien Perez
Диоманде Адама
52'
 
Mohammed El Monir II
Бейташур Стивен
52'
Nicolas Mezquida
Andre Shinyashiki
 
58'
 
Lee Nguyen
61'
 
Tristan Blackmon
66'
Cole Bassett
Рубио Диего
 
67'
 
Rodolfo Zelaya
Joshua Perez
73'
Прайс Джек
 
73'
Dillon Serna
Прайс Джек
 
75'
Cole Bassett
 
85'
Nicolas Mezquida
 

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати
Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт
Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 19 9 3 7 23 - 29 30
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
5. Атланта Юнайтед 16 8 2 6 21 - 14 26
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 17 6 4 7 29 - 30 22
8. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
9. Орландо Сити 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 17 3 2 12 14 - 35 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Хьюстон Динамо 15 7 3 5 21 - 20 24
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 4 6 25 - 27 22
7. Миннесота Юнайтед 16 6 3 7 23 - 25 21
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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