Китай: Суперлига 2019

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Гуанчжоу Фули
2:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
14' Желтая карточка
Gong Zhang
20' Желтая карточка
Chugui Ye
1:0
44' Пенальти
Саба Диа
59' Желтая карточка
Abduwal Ablet
2:0
65' Гол
Саба Диа
88' Желтая карточка
Zhengyu Huang
90'+5
1
Yuelei
Cheng
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
11
Хайфэн
Дин
30
Peng
Wang
4
Gong
Zhang
13
Chugui
Ye
8
Дембеле
Мусса
23
Lin
Lu
10
Саба
Диа
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
4
Xuan
Han
13
Abduwal
Ablet
6
Zhuoyi
Feng
26
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
7
Changjie
Du
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1
Хэнань Цзянье
5-4-1

Ход матча

14'
Gong Zhang
 
20'
Chugui Ye
 
44'
Саба Диа
1:0
59'
 
Abduwal Ablet
65'
Саба Диа
(Lin Lu)
2:0
70'
 
Jinbao Zhong
Чоу Тим
72'
Tixiang Li
Хайфэн Дин
 
76'
 
Xu Zhang
Yao Lu
85'
 
Yifan Wang
Zhuoyi Feng
86'
Zhengyu Huang
Peng Wang
 
88'
Zhengyu Huang
 
90'
Yuyang Li
Chugui Ye
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд
Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Хэнань Цзянье: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 14 13 0 1 30 - 9 39
2. Шанхай СИПГ 14 11 1 2 27 - 12 34
3. Гуанчжоу Эвергранд 14 11 1 2 26 - 11 34
4. Чуньцинь Лифан 1:0 15 6 6 3 20 - 20 24
5. Шаньдун Лунэн 14 6 4 4 24 - 16 22
6. Цзянсу Сунин 14 6 3 5 28 - 22 21
7. Ухань Чжоэр 2:0 15 6 3 6 21 - 21 21
8. Тянцзинь Тэда 0:1 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Гуанчжоу Фули 2:0 15 5 3 7 29 - 34 18
10. Далянь Ифан 3:1 15 4 5 6 19 - 22 17
11. Хэнань Цзянье 0:2 15 4 5 6 18 - 23 17
12. Шанхай Шэньхуа 14 3 3 8 17 - 23 12
13. Шеньчжень 14 3 3 8 12 - 21 12
14. Хэбей Форчун 0:2 15 3 3 9 15 - 25 12
15. Пекин Женьхе 1:3 15 3 2 10 14 - 30 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 14 1 6 7 16 - 26 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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