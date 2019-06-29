Китай: Суперлига 2019
Гуанчжоу Фули
2:0
Конец матча
Стадион: Юесиушан
Хэнань Цзянье
14' Желтая карточкаGong Zhang
20' Желтая карточкаChugui Ye
1:0
44' ПенальтиСаба Диа
59' Желтая карточкаAbduwal Ablet
2:0
65' ГолСаба Диа
88' Желтая карточкаZhengyu Huang
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
11
Хайфэн
Дин
30
Peng
Wang
13
Chugui
Ye
23
Lin
Lu
10
Саба
Диа
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
4
Xuan
Han
26
Шангуань
Ван
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
11 Хайфэн ДинЗащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
10 Саба ДиаНападающий
- Запасные игроки
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
35 Tixiang LiЗащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
37 Yuyang Li
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
27 Yao LuЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шангуань ВанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Fei WangЗащитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
32 Xu Zhang
-
12 Yifan Wang
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
20'
44'
1:0
59'
70'
72'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:4 Ухань Чжоэр Гуанчжоу Фули 2:2 Хэбей Форчун Шаньдун Лунэн 3:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Гуанчжоу Фули 3:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд
Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Хэнань Цзянье: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|14
|13
|0
|1
|30 - 9
|39
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|11
|1
|2
|27 - 12
|34
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|11
|1
|2
|26 - 11
|34
|4.
|Чуньцинь Лифан
|1:0
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|6.
|Цзянсу Сунин
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|7.
|Ухань Чжоэр
|2:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|8.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Гуанчжоу Фули
|2:0
|15
|5
|3
|7
|29 - 34
|18
|10.
|Далянь Ифан
|3:1
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:2
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|14
|3
|3
|8
|17 - 23
|12
|13.
|Шеньчжень
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|14.
|Хэбей Форчун
|0:2
|15
|3
|3
|9
|15 - 25
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|1:3
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|14
|1
|6
|7
|16 - 26
|9
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