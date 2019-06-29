Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИК
1:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
55' Желтая карточка
Mame Thiaw
1:0
56' Гол
Менса Эванс
1:1
83' Гол
Рангел
86' Желтая карточка
Зенели Эрфан
90'+5
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
3
Тойвомяки
Ханри
9
Риски
Рику
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
24
Лаппалайнен
Ласси
77
Менса
Эванс
7
Eetu
Vertainen
1
Виртанен
Отсо
6
Saku
Savolainen
15
Babacar
Diallo
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
23
Mame
Thiaw
3
Reuben
Ayarna
20
Саксман
Вилле
11
Ilmari
Niskanen
9
Рангел
8
Petteri
Pennanen
ХИК
КуПС

Ход матча

55'
 
Mame Thiaw
56'
Менса Эванс
1:0
65'
Зенели Эрфан
Eetu Vertainen
 
70'
 
Arttu Heinonen
Ilmari Niskanen
76'
Marco Bueno
Менса Эванс
 
76'
 
Kalle Taimi
Reuben Ayarna
83'
1:1
Рангел
84'
 
Jiri Nissinen
Saku Savolainen
86'
Зенели Эрфан
 
90'
О`Шоунесси Даниэль
Лаппалайнен Ласси
 

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК
Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг
КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6
КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес
Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС

Последние игры между собой

ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
КуПС: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига
ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига ХИК 4:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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