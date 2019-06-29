Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
1:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
КуПС
55' Желтая карточкаMame Thiaw
1:0
56' ГолМенса Эванс
1:1
83' ГолРангел
86' Желтая карточкаЗенели Эрфан
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
77
Менса
Эванс
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
23
Mame
Thiaw
9
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
10 Marco BuenoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
-
23 Mame ThiawПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
55'
56'
1:0
83'
1:1
86'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +5 =8 -7Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд АБ 0:0 ХИК
КуПС Последние 20 матчей: +8 =6 -6КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес
Последние игры между собой
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
КуПС: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 КуПС Вейккауслига ХИК 4:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига
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