Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 5093
Гётеборг
56' Желтая карточкаИшервуд Томас
56' Желтая карточкаАйеш Хосам
83' Желтая карточкаEmil Holm
89' Желтая карточкаВибе Лассе
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
27
Toko
III
29
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Миллс ЭндрюВратарь
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминНападающий
-
34 Adil Titi
-
23 Emil Holm
-
-
31 Tom Amos
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
56'
56'
83'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|9.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|Фалькенберг
|1:1
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
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