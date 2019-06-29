Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5093
Гётеборг
0'
56' Желтая карточка
Ишервуд Томас
56' Желтая карточка
Айеш Хосам
83' Желтая карточка
Emil Holm
89' Желтая карточка
Вибе Лассе
90'+5
16
Молин
Сикстен
23
Менса
Самуэль
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
20
Ссеванкамбо
Исак
17
Эдвардс
Кертис
5
Амин
Реван
10
Айеш
Хосам
90
Геро
Альхаджи
13
Фрицсон
Лудвиг
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
29
Вибе
Лассе
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
Эстерсунд
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

36'
 
Sargon Abraham
Карлссон-Лагемюр Патрик
56'
Ишервуд Томас
 
56'
Айеш Хосам
 
61'
Marco Weymans
Ишервуд Томас
 
70'
 
Kristopher Da Graca
Калисир Андре
76'
Henrik Bellman
Айеш Хосам
 
80'
 
Emil Holm
Robin Soeder
83'
 
Emil Holm
89'
 
Вибе Лассе
90'
Francis Jno-Baptiste
Геро Альхаджи
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Гётеборг 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 13 7 3 3 16 - 11 24
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 1:1 13 4 6 3 17 - 18 18
9. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
10. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. Фалькенберг 1:1 13 1 5 7 10 - 22 8
16. АФК Эскильстуна 12 1 3 8 9 - 23 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...