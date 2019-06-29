Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Русенборг
1:0
Перерыв

Стадион:
Кристиансунд
0'
28' Желтая карточка
Лундему Мариус
44' Желтая карточка
Коли Алиу
45' Желтая карточка
Dan Peter Ulvestad
1:0
45' Пенальти
Йенсен Майк
1
Хансен
Андре
5
Денич
Джордже
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
8
Конрадсен
Андрес
17
Babajide
David
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
1
Макдермот
Шон
25
Henrik
Gjesdal
5
Dan
Peter
Ulvestad
19
Коли
Алиу
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
24
Sondre
Soerli
20
Thomas
Amang
Русенборг
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

28'
Лундему Мариус
 
44'
 
Коли Алиу
45'
 
Dan Peter Ulvestad
45'
Йенсен Майк
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга
Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд
Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Кристиансунд 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Кристиансунд Типпелиген Русенборг 4:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:3 Русенборг Типпелиген
Русенборг 7:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Русенборг 3:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Русенборг 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:2 Русенборг Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
5. Кристиансунд 0:0 13 5 4 4 12 - 12 19
6. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
7. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
8. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
9. Русенборг 0:0 13 4 4 5 11 - 15 16
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 12 3 3 6 10 - 18 12
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...