Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
1:0
Перерыв
Стадион: Леркендаль
Кристиансунд
28' Желтая карточкаЛундему Мариус
44' Желтая карточкаКоли Алиу
45' Желтая карточкаDan Peter Ulvestad
1:0
45' ПенальтиЙенсен Майк
16
Ховланд
Эвен
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
20
Thomas
Amang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
28'
44'
45'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга
Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд
Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|Будё-Глимт
|11
|7
|2
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Бранн
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|6.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|7.
|Викинг
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|8.
|Хёугесунн
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|9.
|Русенборг
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Ранхейм
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Тромсё
|12
|4
|1
|7
|12 - 19
|13
|12.
|Лиллестрём
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Мьёндален
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стабек
|10
|3
|1
|6
|7 - 14
|10
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
Загрузка...