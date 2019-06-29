Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
14' Гол
Robin Oestlind
1:1
19' Гол
Цибицки Павел
44'
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
8
Карлссон
Тобиас
14
Карлссон
Пер
I
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
24
Веде
Антон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
12
Кристоффер
Карлссон
15
Погребняк
Кирилл
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
6
Йонссон
Юн
2
Маннс
Йеспер
16
Robert
Gojani
11
Jesper
Karlsson
8
Холмен
Самуэль
18
Ольссон
Симон
9
Цибицки
Павел
17
Фрик
Пер
Фалькенберг
4-4-2
Эльфсборг
4-1-4-1

Ход матча

14'
Robin Oestlind
1:0
19'
1:1
Цибицки Павел
(Robert Gojani)
41'
Юза Тибор
Карлссон Тобиас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден
АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 13 7 3 3 16 - 11 24
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 1:1 13 4 6 3 17 - 18 18
9. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
10. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 13 2 4 7 15 - 20 10
15. Фалькенберг 1:1 13 1 5 7 10 - 22 8
16. АФК Эскильстуна 12 1 3 8 9 - 23 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...