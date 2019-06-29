Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Эльфсборг
1:0
14' ГолRobin Oestlind
1:1
19' ГолЦибицки Павел
21
Mahmut
Ozen
24
Веде
Антон
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
14'
1:0
19'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =6 -11Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден
АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|9.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|2
|4
|7
|15 - 20
|10
|15.
|Фалькенберг
|1:1
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|16.
|АФК Эскильстуна
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
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