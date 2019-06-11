Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Камерун Последние 20 матчей: +7 =6 -7Камерун 2:0 Гвинея-Бисау Камерун 1:1 Мали Камерун 2:1 Замбия Камерун 3:0 Коморские острова
Бразилия 1:0 Камерун Марокко 2:0 Камерун Малави 0:0 Камерун Камерун 1:0 Малави Коморские острова 1:1 Камерун Камерун 0:1 Буркина-Фасо Кувейт 1:3 Камерун Буркина-Фасо 1:1 Камерун Ангола 1:0 Камерун Камерун 0:1 Конго Замбия 2:2 Камерун Камерун 2:0 Алжир Камерун 1:1 Нигерия Нигерия 4:0 Камерун Сан-Томе и Принсипи 0:2 Камерун Германия 3:1 Камерун
Гана Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гана 2:2 Бенин Гана 0:0 ЮАР Гана 0:1 Намибия Гана 1:0 Кения
Последние игры между собой
Камерун: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Камерун
57.5% (42)
Ничья
23.3% (17)
Гана
19.2% (14)
2:1 Камерун
32.9% (24)
1:1 Ничья
19.2% (14)
1:0 Камерун
13.7% (10)
1:2 Гана
11% (8)
2:0 Камерун
5.5% (4)
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