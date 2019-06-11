Кубок Африканских Наций 2019

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Камерун
 
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Стадион:
Гана

Предыдущие игры

Камерун Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Камерун 2:0 Гвинея-Бисау Камерун 1:1 Мали Камерун 2:1 Замбия Камерун 3:0 Коморские острова
Бразилия 1:0 Камерун Марокко 2:0 Камерун Малави 0:0 Камерун Камерун 1:0 Малави Коморские острова 1:1 Камерун Камерун 0:1 Буркина-Фасо Кувейт 1:3 Камерун Буркина-Фасо 1:1 Камерун Ангола 1:0 Камерун Камерун 0:1 Конго Замбия 2:2 Камерун Камерун 2:0 Алжир Камерун 1:1 Нигерия Нигерия 4:0 Камерун Сан-Томе и Принсипи 0:2 Камерун Германия 3:1 Камерун
Гана Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гана 2:2 Бенин Гана 0:0 ЮАР Гана 0:1 Намибия Гана 1:0 Кения
Эфиопия 0:2 Гана Кения 1:0 Гана Исландия 2:2 Гана Япония 0:2 Гана Гана 1:1 Египет Саудовская Аравия 0:3 Гана Уганда 0:0 Гана Конго 1:5 Гана Гана 1:1 Конго Гана 1:2 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 2:2 Гана США 2:1 Гана Мексика 1:0 Гана Гана 5:0 Эфиопия Буркина-Фасо 1:0 Гана Камерун 2:0 Гана

Последние игры между собой

Камерун: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Камерун 2:0 Гана Кубок Африканских Наций Гана 0:1 Камерун Кубок Африканских Наций

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Камерун Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гана Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Бенин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Гвинея-Бисау Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Гана

    До начала игры, которая состоится 29.06.2019, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Камерун - Гана
    Камерун
    57.5% (42)
    Ничья
    23.3% (17)
    Гана
    19.2% (14)
    2:1 Камерун
    32.9% (24)
    1:1 Ничья
    19.2% (14)
    1:0 Камерун
    13.7% (10)
    1:2 Гана
    11% (8)
    2:0 Камерун
    5.5% (4)
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