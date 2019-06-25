Кубок Америки 2019

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Уругвай
 
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Стадион:
Перу

Предыдущие игры

Уругвай Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама
Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай
Перу Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия
Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор США 1:1 Перу Перу 3:0 Чили Германия 2:1 Перу Голландия 2:1 Перу Австралия 0:2 Перу Франция 1:0 Перу Перу 0:1 Дания Швеция 0:0 Перу Перу 3:0 Саудовская Аравия Перу 2:0 Шотландия Перу 3:1 Исландия

Последние игры между собой

Уругвай: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Перу 2:1 Уругвай Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Уругвай 1:0 Перу Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Перу 1:2 Уругвай Чемпионат Мира Перу 2:4 Уругвай Чемпионат Мира
Перу 0:2 Уругвай Кубок Америки Уругвай 1:1 Перу Кубок Америки Перу 1:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 6:0 Перу Чемпионат Мира

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
2. Венесуэла Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Перу Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Боливия Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Колумбия Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Аргентина Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Парагвай Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Катар Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Чили Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Япония Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Эквадор Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Перу

    До начала игры, которая состоится 29.06.2019, осталось 2 дня 21 час 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Уругвай - Перу
    Уругвай
    89.8% (53)
    Ничья
    6.8% (4)
    Перу
    3.4% (2)
    1:0 Уругвай
    30.5% (18)
    2:0 Уругвай
    30.5% (18)
    2:1 Уругвай
    13.6% (8)
    3:1 Уругвай
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
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