Кубок Америки 2019
Уругвай
Позже
Стадион: Фонте-Нова
Перу
Предыдущие игры
Уругвай Последние 20 матчей: +12 =1 -7Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама
Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай Уругвай 0:1 Бразилия Япония 4:3 Уругвай Южная Корея 2:1 Уругвай Мексика 1:4 Уругвай Уругвай 0:2 Франция Уругвай 2:1 Португалия Уругвай 3:0 РОССИЯ Уругвай 1:0 Саудовская Аравия Египет 0:1 Уругвай Уругвай 3:0 Узбекистан Уэльс 0:1 Уругвай
Перу Последние 20 матчей: +8 =3 -9Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|2.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|4.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колумбия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Чили
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Япония
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Уругвай
89.8% (53)
Ничья
6.8% (4)
Перу
3.4% (2)
1:0 Уругвай
30.5% (18)
2:0 Уругвай
30.5% (18)
2:1 Уругвай
13.6% (8)
3:1 Уругвай
8.5% (5)
1:1 Ничья
6.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...