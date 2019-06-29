Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Кескускенття
Коккола ПВ
34
Када
Тарик
14
Муйнонен
Эту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Када ТарикПолузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
17 Sampo Ala
-
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Timo RauhalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Банза ЕнохНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Yessy MenaПолузащитник
-
27 Гусев МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Niko Kalliokoski
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ
Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ VJS 0:3 Коккола ПВ РоПС 0:2 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ ВПС 0:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:2 Ильвес Коккола ПВ 1:1 КуПС
Последние игры между собой
РоПС: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Коккола ПВ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
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