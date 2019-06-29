Финляндия: Вейккауслига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2019
РоПС
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Коккола ПВ
0' 24'
25
Регеро
Антонио
88
Mohamed
Sissoko
I
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
3
Тайво
Тайе
34
Када
Тарик
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
8
Льямас
Серхио
7
Рахими
Юнесс
23
Niklas
Jokelainen
1
Joonas
Myllymaeki
21
Timo
Rauhala
7
Juri
Kinnunen
5
Коскимаа
Вилле
3
Йосимов
Милош
90
Patrik
Byskata
20
Harri
Heiermann
11
Joni
Maekelae
8
Sebastian
Mannstroem
44
Банза
Енох
9
Simo
Roiha
РоПС
Коккола ПВ

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хонка 1:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 0:1 ХИК РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки
ВПС 0:1 РоПС РоПС 0:1 Ильвес Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС
Коккола ПВ Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ильвес 4:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Хонка 0:1 Коккола ПВ ХИК 3:1 Коккола ПВ
Коккола ПВ 1:1 ХИФК Коккола ПВ 2:3 Ильвес Коккола ПВ 0:0 Лахти КуПС 3:1 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:4 Мариехамн ВПС 2:2 Коккола ПВ Коккола ПВ 0:1 РоПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 Коккола ПВ VJS 0:3 Коккола ПВ РоПС 0:2 Коккола ПВ СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ ВПС 0:1 Коккола ПВ Коккола ПВ 1:2 Ильвес Коккола ПВ 1:1 КуПС

Последние игры между собой

РоПС: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Коккола ПВ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Коккола ПВ 0:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Коккола ПВ Кубок РоПС 0:2 Коккола ПВ Кубок Коккола ПВ 4:2 РоПС Кубок
Коккола ПВ 0:0 РоПС Икконен РоПС 3:0 Коккола ПВ Икконен
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...