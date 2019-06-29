США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
7:1
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Цинциннати
1:0
18' ГолIkenna Ike Opara
2:0
23' ГолHassani Dotson
3:0
30' ГолEthan Finlay
4:0
43' ГолAngelo Rodriguez
54' Желтая карточкаMiguel Ibarra I
4:1
56' ГолЛедесма Эммануэль
59' Желтая карточкаAngelo Rodriguez
59' Желтая карточкаХойт Джастин
5:1
70' ГолIkenna Ike Opara
73' Желтая карточкаХойт Джастин
6:1
75' ГолMason Toye
79' Желтая карточкаEthan Finlay
7:1
87' ГолМолино Кевин
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
33
Станко
Калеб
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Chase GasperЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Mason Toye
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Станко КалебЗащитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Corben BoneПолузащитник
-
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
18'
1:0
23'
2:0
30'
3:0
43'
54'
56'
59'
59'
70'
5:1
73'
75'
6:1
79'
87'
7:1
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|19
|9
|3
|7
|23 - 29
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|2
|6
|21 - 14
|26
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|17
|6
|4
|7
|29 - 30
|22
|8.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|9.
|Орландо Сити
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|15
|7
|3
|5
|21 - 20
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|4
|6
|25 - 27
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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