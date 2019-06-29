США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
7:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
18' Гол
Ikenna Ike Opara
2:0
23' Гол
Hassani Dotson
3:0
30' Гол
Ethan Finlay
4:0
43' Гол
Angelo Rodriguez
54' Желтая карточка
Miguel Ibarra I
4:1
56' Гол
Ледесма Эммануэль
59' Желтая карточка
Angelo Rodriguez
59' Желтая карточка
Хойт Джастин
5:1
70' Гол
Ikenna Ike Opara
73' Желтая карточка
Хойт Джастин
6:1
75' Гол
Mason Toye
79' Желтая карточка
Ethan Finlay
7:1
87' Гол
Молино Кевин
90'+3
1
Манноне
Вито
77
Chase
Gasper
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
31
Hassani
Dotson
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
18
Spencer
Richey
33
Станко
Калеб
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
17
Депланье
Матье
16
Александер
Эрик
8
Victor
Ulloa
45
Ледесма
Эммануэль
24
Frankie
Amaya
31
Kekuta
Manneh
81
Rashawn
Dally
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Цинциннати
4-2-3-1

Ход матча

18'
Ikenna Ike Opara
1:0
23'
Hassani Dotson
(Грегуш Ян)
2:0
30'
Ethan Finlay
(Кинтеро Карлос)
3:0
43'
Angelo Rodriguez
(Кинтеро Карлос)
4:0
46'
 
Thomas McCabe
Александер Эрик
54'
Miguel Ibarra I
 
56'
4:1
Ледесма Эммануэль
(Kekuta Manneh)
57'
 
Forrest Lasso
Депланье Матье
59'
Angelo Rodriguez
 
59'
 
Хойт Джастин
61'
Mason Toye
Angelo Rodriguez
 
62'
Молино Кевин
Кинтеро Карлос
 
70'
Lawrence Olum
Алонсо Освальдо
 
70'
Ikenna Ike Opara
(Грегуш Ян)
5:1
73'
 
Хойт Джастин
75'
Mason Toye
(Грегуш Ян)
6:1
79'
Ethan Finlay
 
82'
 
Corben Bone
Rashawn Dally
87'
Молино Кевин
(Mason Toye)
7:1

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 19 9 3 7 23 - 29 30
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
5. Атланта Юнайтед 16 8 2 6 21 - 14 26
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 17 6 4 7 29 - 30 22
8. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
9. Орландо Сити 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Хьюстон Динамо 15 7 3 5 21 - 20 24
6. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 4 6 25 - 27 22
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Hassani Dotson бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ике Опара бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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