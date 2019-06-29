Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0' 54'
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
3
Мюрестам
Давид
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
11
Эрикссон
Тобиас
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
33
Albin
Palmloev
30
Peter
Wilson
II
1
Ole
Soederberg
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
17
Ismet
Lushaku
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
8
Ousmane
Camara
Сундсвалль
3-4-3
АФК Эскильстуна
3-4-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 3:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан Сундсвалль 2:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
3. АИК 13 7 3 3 16 - 11 24
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
10. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 0:0 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 0:0 13 1 4 8 9 - 23 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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