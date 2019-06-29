Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: NP3 Arena
АФК Эскильстуна
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +3 =6 -11Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +6 =4 -10АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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