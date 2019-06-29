США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
Позже
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Монреаль Импакт
14
Мерам
Жустин
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Gordon Wild
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
13 Ken KrolickiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Karifa Yao
-
14 Amar Sejdic
-
Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр
Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|18
|9
|5
|4
|32 - 21
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|18
|8
|6
|4
|24 - 18
|30
|3.
|Монреаль Импакт
|19
|9
|3
|7
|23 - 29
|30
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|2
|6
|21 - 14
|26
|6.
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|8
|1
|23 - 17
|23
|7.
|Торонто
|17
|6
|4
|7
|29 - 30
|22
|8.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|9.
|Орландо Сити
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|17
|5
|2
|10
|16 - 25
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Хьюстон Динамо
|15
|7
|3
|5
|21 - 20
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|4
|6
|25 - 27
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
Загрузка...