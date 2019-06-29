США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
 
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Стадион:
Монреаль Импакт
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
4
Погба
Флорентин
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Мартинес
Гонсало
24
Julian
Gressel
14
Мерам
Жустин
19
Brandon
Vazquez
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
2
Кабрера
Виктор
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
28
Shamit
Shome
13
Ken
Krolicki
8
Тайдер
Сафир
29
Mathieu
Choiniere
7
Новийо
Арри
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Монреаль Импакт
5-4-1

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр
Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 18 9 5 4 32 - 21 32
2. Ди Си Юнайтед 18 8 6 4 24 - 18 30
3. Монреаль Импакт 19 9 3 7 23 - 29 30
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
5. Атланта Юнайтед 16 8 2 6 21 - 14 26
6. Нью-Йорк Сити 14 5 8 1 23 - 17 23
7. Торонто 17 6 4 7 29 - 30 22
8. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
9. Орландо Сити 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Коламбус Кру 17 5 2 10 16 - 25 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 17 4 5 8 18 - 34 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Хьюстон Динамо 15 7 3 5 21 - 20 24
6. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 4 6 25 - 27 22
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атланта Юнайтед - Монреаль Импакт

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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