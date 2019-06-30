США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
0:1
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
15' Желтая карточка
Kyle Smith
0:1
41' Гол
Chris Mueller
24
Jon
Kempin
16
Hector
Jimenez
21
Alex
Crognale
22
Гастон
Сауро
14
Уэйлон
Фрэнсис
9
Гузман
Давид
II
8
Artur
Moraes
III
2
Luis
Argudo
7
Сантуш
Педру
18
Robson
XIV
33
JJ
Williams
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
25
Акоста
Данило
16
Кьестан
Саша
20
Росель
Ориоль
5
Dillon
Powers
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
Коламбус Кру
4-2-3-1
Орландо Сити
4-3-3

Ход матча

15'
 
Kyle Smith
41'
0:1
Chris Mueller
(Нани Луиш)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:4 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 5:2 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 2:0 Коламбус Кру Открытый Кубок Орландо Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 19 10 5 4 34 - 22 35
2. Ди Си Юнайтед 0:0 19 8 7 4 24 - 18 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
6. Нью-Йорк Сити 1:2 15 5 8 2 24 - 19 23
7. Торонто 0:0 18 6 5 7 29 - 30 23
8. Орландо Сити 1:0 17 6 3 8 23 - 22 21
9. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
10. Коламбус Кру 0:1 18 5 2 11 16 - 26 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 18 4 5 9 18 - 35 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Хьюстон Динамо 1:0 16 8 3 5 22 - 20 27
4. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
5. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
6. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 4 6 25 - 27 22
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Kyle Smith получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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