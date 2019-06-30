США: МЛС 2019
Коламбус Кру
0:1
Перерыв
Стадион: Мэйпфре
Орландо Сити
15' Желтая карточкаKyle Smith
0:1
41' ГолChris Mueller
24
Jon
Kempin
22
Гастон
Сауро
18
Robson
XIV
33
JJ
Williams
23
Brian
Rowe
24
Kyle
Smith
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
17
Нани
Луиш
- Основной состав
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVПолузащитник
-
33 JJ WilliamsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Niko Hansen
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Benji Michel
-
Главный тренер: James O'Connor
Ход матча
15'
41'
0:1
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =2 -12Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити
Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|19
|10
|5
|4
|34 - 22
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|19
|8
|7
|4
|24 - 18
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|15
|5
|8
|2
|24 - 19
|23
|7.
|Торонто
|0:0
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|8.
|Орландо Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 22
|21
|9.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|18
|5
|2
|11
|16 - 26
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|18
|4
|5
|9
|18 - 35
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|16
|8
|3
|5
|22 - 20
|27
|4.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|5.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|4
|6
|25 - 27
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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