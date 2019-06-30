США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Торонто
0'
0:1
19' Гол
 19'
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
4
Каноуз
Расселл
11
Lucas
Rodriguez
III
8
Сегура
Улисес
10
Luciano
Acosta
18
Штибер
Золтан
9
Руни
Уэйн
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
27
Liam
Fraser
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
14
Jay
Chapman
18
Nick
DeLeon
24
Jacob
Shaffelburg
10
Посуэло
Алехандро
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Торонто
4-1-4-1

Ход матча

19'
0:1

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 19 10 5 4 34 - 22 35
2. Ди Си Юнайтед 0:0 19 8 7 4 24 - 18 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
6. Нью-Йорк Сити 1:2 15 5 8 2 24 - 19 23
7. Торонто 0:0 18 6 5 7 29 - 30 23
8. Орландо Сити 1:0 17 6 3 8 23 - 22 21
9. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
10. Коламбус Кру 0:1 18 5 2 11 16 - 26 17
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 18 4 5 9 18 - 35 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 17 10 1 6 24 - 19 31
3. Хьюстон Динамо 1:0 16 8 3 5 22 - 20 27
4. Сиэтл Саундерс 16 7 5 4 26 - 21 26
5. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
6. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 4 6 25 - 27 22
8. Реал Солт-Лейк 16 6 2 8 22 - 28 20
9. Ванкувер Уайткэпс 18 4 8 6 21 - 24 20
10. Спортинг Канзас-Сити 16 4 7 5 27 - 27 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Nick DeLeon бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...