США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Audi Field
Торонто
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
27
Liam
Fraser
26
Симан
Лоран
31
Тсубаса
Эндо
14
Jay
Chapman
18
Nick
DeLeon
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
16 Маккэн КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Griffin Yow
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Liam FraserЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
19'
0:1
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +7 =5 -8Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто
Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|19
|10
|5
|4
|34 - 22
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|19
|8
|7
|4
|24 - 18
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|1:2
|15
|5
|8
|2
|24 - 19
|23
|7.
|Торонто
|0:0
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|8.
|Орландо Сити
|1:0
|17
|6
|3
|8
|23 - 22
|21
|9.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|10.
|Коламбус Кру
|0:1
|18
|5
|2
|11
|16 - 26
|17
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|18
|4
|5
|9
|18 - 35
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|10
|1
|6
|24 - 19
|31
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|16
|8
|3
|5
|22 - 20
|27
|4.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|5.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|6.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|4
|6
|25 - 27
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|6
|2
|8
|22 - 28
|20
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|4
|8
|6
|21 - 24
|20
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|4
|7
|5
|27 - 27
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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