США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0' 30'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
12
Saad
Abdul-Salam
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
75
Danny
Leyva
4
Свенссон
Густаф
23
Henry
Wingo
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
99
Justin
Dhillon
18
Zac
MacMath
28
Jakob
Nerwinski
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
6
Эрисе
Йон
8
Фелипе
Мартинс
94
Victor
II
4
Хван
Ин-Беом
29
Рейна
Йорди
12
Монтеро
Фреди
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-1-2-1-2

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс
Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 9 5 5 34 - 25 32
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
6. Нью-Йорк Сити 15 6 8 1 27 - 19 26
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Орландо Сити 17 6 3 8 24 - 22 21
9. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
10. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
11. Коламбус Кру 18 5 2 11 16 - 27 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 18 10 1 7 24 - 20 31
3. Сиэтл Саундерс 0:0 17 7 6 4 26 - 21 27
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 17 7 4 6 26 - 27 25
6. Хьюстон Динамо 16 7 3 6 22 - 22 24
7. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 7 2 8 23 - 28 23
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 19 4 9 6 21 - 24 21
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 17 4 7 6 27 - 28 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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