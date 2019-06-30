США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Ванкувер Уайткэпс
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
75
Danny
Leyva
23
Henry
Wingo
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
18
Zac
MacMath
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
94
Victor
II
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
-
75 Danny LeyvaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Henry WingoПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Делем ЖордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
16 Alex Roldan
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Victor IIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Саттер СкоттЗащитник
-
46 Brett LevisПолузащитник
-
7 ВенутоНападающий
-
-
-
-
39 Sean Melvin
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс
Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =9 -6Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|9
|5
|5
|34 - 25
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|15
|6
|8
|1
|27 - 19
|26
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Орландо Сити
|17
|6
|3
|8
|24 - 22
|21
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|10.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|11.
|Коламбус Кру
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|18
|10
|1
|7
|24 - 20
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|6.
|Хьюстон Динамо
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|7.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|7
|2
|8
|23 - 28
|23
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|17
|4
|7
|6
|27 - 28
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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