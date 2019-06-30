США: МЛС 2019
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Avaya Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
11' ГолКазаишвили Валерий
17
Даниель
Вега
37
Кашия
Гурам
93
Judson
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Полузащитник
-
29 Ethan Zubak
-
27 Emil Cuello
-
-
-
19 Juninho IV
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
11'
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас
Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|9
|5
|5
|34 - 25
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|15
|6
|8
|1
|27 - 19
|26
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Орландо Сити
|17
|6
|3
|8
|24 - 22
|21
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|10.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|11.
|Коламбус Кру
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|18
|10
|1
|7
|24 - 20
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|6.
|Хьюстон Динамо
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|7.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|7
|2
|8
|23 - 28
|23
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|17
|4
|7
|6
|27 - 28
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
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