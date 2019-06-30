США: МЛС 2019

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
11' Гол
Казаишвили Валерий
31'
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
93
Judson
14
Jackson
Yueill
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
1
Бингэм
Дэвид
22
Акинола
Айо
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
2
Китчен
Перри
14
Корона
Джо
17
Ллетгет
Себастьян
11
Fabio
Alvarez
24
Emmanuel
Okyere
Boateng
I
9
Ибрагимович
Златан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

11'
Казаишвили Валерий
1:0

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас
Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 9 5 5 34 - 25 32
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
6. Нью-Йорк Сити 15 6 8 1 27 - 19 26
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Орландо Сити 17 6 3 8 24 - 22 21
9. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
10. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
11. Коламбус Кру 18 5 2 11 16 - 27 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 18 10 1 7 24 - 20 31
3. Сиэтл Саундерс 0:0 17 7 6 4 26 - 21 27
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 17 7 4 6 26 - 27 25
6. Хьюстон Динамо 16 7 3 6 22 - 22 24
7. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 7 2 8 23 - 28 23
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 19 4 9 6 21 - 24 21
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 17 4 7 6 27 - 28 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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