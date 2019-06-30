Китай: Суперлига 2019
Шеньчжень
0:1
Конец матча
Стадион: Shenzhen Universiade Sports Centre
Шанхай СИПГ
0:0
9' Не забитый пенальтиХалк Живанилдо
43' Желтая карточкаShiyuan Yang
0:1
49' ГолОскар дос Сантос
77' Желтая карточкаQiang Jin
90' Желтая карточкаYuan Zhang
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
14
М'Бенге
Шейх
11
Yuan
Zhang
39
Chao
Gan
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
31
Yuanyi
Li
32
Fujun
Chen
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
37
Binbin
Chen
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
-
14 М'Бенге ШейхЗащитник
-
11 Yuan ZhangЗащитник
- Защитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
31 Yuanyi LiНападающий
-
32 Fujun ChenНападающий
- Запасные игроки
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
21 Jingyuan Cai
-
27 Pengchao Zu
-
22 Jinqing Li
-
29 Dalong Wang
-
13 Weilong Wang
-
16 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес каро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
37 Binbin ChenПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
-
12 Haowen Li
-
24 Wenjie Lei
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:0
17'
43'
49'
0:1
63'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Хакка 1:3 Шеньчжень
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =5 -2Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд
Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|15
|13
|0
|2
|30 - 11
|39
|2.
|Шанхай СИПГ
|15
|12
|1
|2
|28 - 12
|37
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|11
|1
|2
|26 - 11
|34
|4.
|Шаньдун Лунэн
|15
|7
|4
|4
|26 - 16
|25
|5.
|Чуньцинь Лифан
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|Цзянсу Сунин
|15
|6
|4
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Ухань Чжоэр
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|8.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Гуанчжоу Фули
|15
|5
|3
|7
|29 - 34
|18
|10.
|Далянь Ифан
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|11.
|Хэнань Цзянье
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|14
|3
|3
|8
|17 - 23
|12
|13.
|Шеньчжень
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|14.
|Хэбей Форчун
|15
|3
|3
|9
|15 - 25
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|15
|1
|7
|7
|18 - 28
|10
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