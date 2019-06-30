Китай: Суперлига 2019

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Шеньчжень
0:1
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Халк Живанилдо
43' Желтая карточка
Shiyuan Yang
0:1
49' Гол
Оскар дос Сантос
77' Желтая карточка
Qiang Jin
90' Желтая карточка
Yuan Zhang
90'+11
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
25
Peng
Wang
III
14
М'Бенге
Шейх
11
Yuan
Zhang
3
Haidong
Lu
39
Chao
Gan
26
Qiang
Jin
10
Сельнес
Оле
31
Yuanyi
Li
32
Fujun
Chen
1
Цзюнь-Лин
Янь
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
5
Кэ
Ши
4
Шэньчао
Ван
20
Shiyuan
Yang
25
Ахмедов
Одил
37
Binbin
Chen
10
Халк
Живанилдо
14
Ли
Шенглонг
8
Оскар
дос
Сантос
Шеньчжень
5-3-2
Шанхай СИПГ
3-4-3

Ход матча

9'
0:0
Халк Живанилдо
17'
Цзю Янь
Fujun Chen
 
43'
 
Shiyuan Yang
46'
 
Wei Zhang I
Binbin Chen
49'
0:1
Оскар дос Сантос
(Wei Zhang I)
63'
Pengchao Zu
Chao Gan
 
70'
 
Chuangyi Lin
Халк Живанилдо
77'
Qiang Jin
 
90'
Jinqing Li
Pengchao Zu
 
90'
 
Wenjie Lei
Чжэнь Вэй
90'
Yuan Zhang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:2 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Нэй Мэнгу Чжунъю 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Хакка 1:3 Шеньчжень
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд
Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 5:0 Ульсан Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 15 13 0 2 30 - 11 39
2. Шанхай СИПГ 15 12 1 2 28 - 12 37
3. Гуанчжоу Эвергранд 14 11 1 2 26 - 11 34
4. Шаньдун Лунэн 15 7 4 4 26 - 16 25
5. Чуньцинь Лифан 15 6 6 3 20 - 20 24
6. Цзянсу Сунин 15 6 4 5 30 - 24 22
7. Ухань Чжоэр 15 6 3 6 21 - 21 21
8. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Гуанчжоу Фули 15 5 3 7 29 - 34 18
10. Далянь Ифан 15 4 5 6 19 - 22 17
11. Хэнань Цзянье 15 4 5 6 18 - 23 17
12. Шанхай Шэньхуа 14 3 3 8 17 - 23 12
13. Шеньчжень 15 3 3 9 12 - 22 12
14. Хэбей Форчун 15 3 3 9 15 - 25 12
15. Пекин Женьхе 15 3 2 10 14 - 30 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 15 1 7 7 18 - 28 10
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    100'
    Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
  • Желтая карточка
    100'
    Чжаб Юан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    99'
    Чжаб Юан из команды Шеньчжень играет слишком грубо. Оскар дос Сантос оказался на газоне.
  • 99'
    Хорошо играет на выходе Цзюнь-Лин Янь - мяч в ее руках
  • 99'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 99'
    Wenjie Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 99'
    Сельнес Оле делает скидку назад вдоль ворот
  • 98'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    96'
    Назначен штрафной. Пострадал Цзюнь-Лин Янь, его свалил М'Бенге Шейх.
  • 96'
    Qiang Jin из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 96'
    Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
  • 95'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 94'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень подал угловой слева.
  • 94'
    Цзю Янь нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Чжэнь Вэй получил травму и заменен. Wenjie Lei выходит на поле.
  • 92'
    Тактическая замена. Pengchao Zu уходит с поля и его заменяет Jinqing Li
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Чжэнь Вэй получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Травма, повреждение
    89'
    Чжэнь Вэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    89'
    М'Бенге Шейх на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Чжэнь Вэй пострадал.
  • Офсайд
    87'
    М'Бенге Шейх из команды Шеньчжень в офсайде
  • 86'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 85'
    Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 85'
    Шеньчжень контролирует мяч.
  • 84'
    Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
  • 82'
    Шанс получает Qiang Jin из команды Шеньчжень, но удар головой идет мимо
  • 82'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Шеньчжень контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Zhen Ge
  • 80'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 79'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    78'
    Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    77'
    Судья подбегает и показывает Qiang Jin из команды Шеньчжень отложенную желтую карточку за фол.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Yuanyi Li из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    76'
    Pengchao Zu из команды Шеньчжень разыграл угловой с левого угла.
  • 76'
    Pengchao Zu из команды Шеньчжень делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 76'
    Yuanyi Li из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 76'
    Плохо играет Кэ Ши - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 75'
    Yuanyi Li из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    75'
    Сельнес Оле из команды Шеньчжень разыграл угловой с правого угла.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 75'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 74'
    Шеньчжень контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    73'
    Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    73'
    Pengchao Zu из команды Шеньчжень опасно и грубо сыграл. Shiyuan Yang пострадал.
  • 72'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
  • 71'
    Матч возобновлен
  • 70'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 70'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 70'
    Тактическая замена. Халк Живанилдо уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
  • 69'
    Yuanyi Li из команды Шеньчжень делает навес прямо в штрафную.
  • 69'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Шеньчжень имеет хороший шанс забить.
  • 68'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 67'
    Шеньчжень контролирует мяч.
  • 66'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
  • 63'
    Тактическая замена. Chao Gan уходит с поля и его заменяет Pengchao Zu
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Chao Gan
  • 63'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень подал угловой справа.
  • 62'
    Chao Gan наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 62'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Chao Gan, обходя своих соперников
  • 62'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Кэ Ши наказан за толчок Fujun Chen
  • 60'
    Удар от ворот произведет Шеньчжень
  • 60'
    Пространство открывается для Оскар дос Сантос, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 60'
    Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 59'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Шанхай СИПГ контролирует мяч.
  • 57'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 56'
    Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
  • 56'
    Пространство открывается для Сельнес Оле, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 56'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Сельнес Оле, обходя своих соперников
  • 56'
    Zhen Ge из команды Шеньчжень пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 56'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Haidong Lu из команды Шеньчжень отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Цзю Янь
  • 55'
    Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    55'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
  • 54'
    Го Вэй отбил мяч на угловой после удара Халк Живанилдо из штрафной площади.
  • 53'
    Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
  • 52'
    Цзю Янь из команды Шеньчжень навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 52'
    Шеньчжень контролирует мяч.
  • 51'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 49'
    Wei Zhang сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Оскар дос Сантос изменил счет на табло!
  • 49'
    Игрок команды Шанхай СИПГ обыгрывает несколько соперников
  • 49'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 48'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Цзю Янь из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Guan He
  • 47'
    Халк Живанилдо пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Чжаб Юан из команды Шеньчжень поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • 47'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 46'
    Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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