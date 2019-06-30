Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Мальмё
0' 44'
34
Линнер
Оскар
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
24
Heradi
Rashidi
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
6
Левицки
Оскар
31
Брорссон
Франц
4
Сафари
Беранг
8
Траустасон
Арнор
20
Инносент
Бонке
14
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
23
Антонссон
Маркус
9
Розенберг
Маркус
АИК
3-5-2
Мальмё
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК
АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 14 9 4 1 25 - 9 31
2. АИК 0:0 14 7 4 3 16 - 11 25
3. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
6. Норрчёпинг 13 5 6 2 20 - 15 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
10. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
11. Сириус 12 4 1 7 16 - 21 13
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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