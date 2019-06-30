Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Френдс Арена
Мальмё
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =6 -4АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =4 -2Мальмё 1:1 ХНК Горица Мальмё 2:1 Сённерйюск Хельсинборг 0:1 Мальмё Мальмё 2:1 Сундсвалль
Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна Мальмё 1:0 Кальмар Гётеборг 0:0 Мальмё Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
АИК: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|АИК
|0:0
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|3.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|6.
|Норрчёпинг
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|11.
|Сириус
|12
|4
|1
|7
|16 - 21
|13
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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