Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
7' Гол
Adem Gueven
26' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
38' Желтая карточка
 44'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
19
Люндал
Мартин
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
11
Simon
Marklund
16
Harald
Holter
15
Marlinho
14
Markus
Aanesland
9
Adem
Gueven
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
4
Антониевич
Стефан
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
5
Фредриксен
Ульрик
7
Шульц
Эрик
19
Свеен
Оле
9
Ульрик
Фло
18
Хеуген
Сигурд
Конгсвингер
4-1-4-1
Согндаль
4-4-2

Ход матча

7'
Adem Gueven
(Fredrik Mani Paalerud)
1:0
26'
 
Фредриксен Ульрик
38'
 

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт
Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль
Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Конгсвингер 1:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Согндаль Norway - Play Off Согндаль 1:2 Конгсвингер Адекколига
Конгсвингер 0:2 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 4:3 Согндаль Адекколига Конгсвингер 2:4 Согндаль Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 12 9 2 1 22 - 8 29
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. Рёуфосс 13 8 1 4 24 - 24 25
4. Конгсвингер 1:0 13 7 3 3 15 - 11 24
5. КФУМ 12 7 2 3 24 - 14 23
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Согндаль 0:1 12 5 2 5 22 - 19 17
9. Санднес 12 4 5 3 19 - 16 17
10. Нест-Сотра 12 4 3 5 15 - 12 15
11. Ерв 12 3 6 3 15 - 18 15
12. Хам-Кам 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Скейд 12 2 4 6 14 - 19 10
14. Стрёммен 12 1 5 6 10 - 18 8
15. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
16. Тромсдален 12 0 2 10 17 - 43 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Фредриксен Ульрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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