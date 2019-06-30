Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Гьемселунд
Согндаль
1:0
7' ГолAdem Gueven
26' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
30
Аамада
Али
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Lucas Morais
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
7'
38'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт
Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль
Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|Рёуфосс
|13
|8
|1
|4
|24 - 24
|25
|4.
|Конгсвингер
|1:0
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|5.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Согндаль
|0:1
|12
|5
|2
|5
|22 - 19
|17
|9.
|Санднес
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Нест-Сотра
|12
|4
|3
|5
|15 - 12
|15
|11.
|Ерв
|12
|3
|6
|3
|15 - 18
|15
|12.
|Хам-Кам
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Скейд
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|14.
|Стрёммен
|12
|1
|5
|6
|10 - 18
|8
|15.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|16.
|Тромсдален
|12
|0
|2
|10
|17 - 43
|2
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