Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Oestgoetaporten
Сириус
22
Смит
Иан
III
10
Скрабб
Симон
14
Ian
Sirelius
12
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен
Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|3.
|Юргорден
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|14
|5
|7
|2
|20 - 15
|22
|6.
|Хеккен
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|7.
|Хаммарбю
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Сириус
|0:0
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|11.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Кальмар
|12
|2
|7
|3
|10 - 12
|13
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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