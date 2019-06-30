Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Сириус
0' 28'
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
17
Хольмберг
Карл
5
Нюман
Кристоффер
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
14
Ian
Sirelius
7
Niklas
Thor
19
Christer
Gustafsson
16
Axel
Bjoernstroem
15
Лундхольм
Сэм
12
Оффия
Генри
23
Филип
Хагланд
Норрчёпинг
3-4-3
Сириус
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
АИК 0:2 Норрчёпинг АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Эребру 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен
Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан
Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 25 - 9 31
2. АИК 14 7 4 3 16 - 11 25
3. Юргорден 12 7 3 2 21 - 10 24
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Норрчёпинг 0:0 14 5 7 2 20 - 15 22
6. Хеккен 12 6 3 3 17 - 10 21
7. Хаммарбю 12 5 4 3 20 - 16 19
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
10. Сириус 0:0 13 4 2 7 16 - 21 14
11. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
12. Кальмар 12 2 7 3 10 - 12 13
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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