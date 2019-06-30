Финляндия: Вейккауслига 2019

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Лахти
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
ХИФК
0' 30'
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
3
Хаухиа
Микко
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
7
Лагерблом
Пекка
18
Teemu
Jaentti
6
Eemeli
Virta
20
Josue
Prieto
15
Tomi
Kult
14
Ville
Salmikivi
12
Daniel
Kolar
I
20
Хассан
Сисей
4
Патронен
Ханну
34
Tuukka
Andberg
6
Riku
Selander
18
Matias
Haenninen
14
Тикиньо
Франсиско
17
Jani
Baeckman
7
Маттссон
Йоэль
19
Kevin
Larsson
50
Toro
II
Лахти
ХИФК

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +7 =5 -8
КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти
Лахти 3:0 ХИК Коккола ПВ 0:0 Лахти Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:1 ВПС Ильвес 1:0 Лахти Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти Мариехамн 1:0 Лахти Лахти 2:1 ХИФК Хонка 0:1 Лахти Лахти 1:2 Кеми Кингс
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК
ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 Коккола ПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК

Последние игры между собой

Лахти: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
ХИФК 0:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 ХИФК Кубок Лахти 2:1 ХИФК Вейккауслига Лахти 4:1 ХИФК Вейккауслига
ХИФК 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 2:2 ХИФК Вейккауслига Лахти 1:0 ХИФК Кубок лиги ХИФК 3:3 Лахти Вейккауслига Лахти 0:5 ХИФК Вейккауслига Лахти 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Лахти Икконен Лахти 1:0 ХИФК Икконен
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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