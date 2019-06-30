Финляндия: Вейккауслига 2019
20
Josue
Prieto
15
Tomi
Kult
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoНападающий
-
15 Tomi KultНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tim Martinen
-
-
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Toro IIНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кучи НьязиНападающий
-
-
-
-
22 Elsaid Maher
-
25 Foday Manneh
-
35 Atte Otronen
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +7 =5 -8КуПС 5:1 Лахти Лахти 1:2 РоПС Мариехамн 0:1 Лахти Хонка 2:0 Лахти
ХИФК Последние 20 матчей: +7 =5 -8ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку Коккола ПВ 1:1 ХИФК
Последние игры между собой
Лахти: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
ХИФК: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
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