Норвегия: Типпелиген 2019

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Стабек
 
Позже

Стадион:
Ранхейм
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
4
Демидов
Вадим
5
Steinar
Stroemnes
18
Моэ
Йеппе
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
42
Бёркеейет
Тобиас
25
Ветлесен
Уго
20
Брюнхильдсен
Ола
17
Браатен
Даниэль
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
6
Magnus
Blakstad
16
Скарсем
Олаус
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
Стабек
4-4-2
Ранхейм
4-3-3

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё
Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм

Последние игры между собой

Стабек: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Стабек 3:2 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 4:1 Стабек Типпелиген Ранхейм 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 4:1 Ранхейм Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
7. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
8. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 12 3 3 6 10 - 18 12
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Стабек - Ранхейм

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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