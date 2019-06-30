Норвегия: Типпелиген 2019
18
Моэ
Йеппе
25
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Oscar Aga
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Svein Maalen
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +9 =2 -9Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек Стабек 0:1 Тромсё
Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм
Последние игры между собой
Стабек: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|Будё-Глимт
|11
|7
|2
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Бранн
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Кристиансунд
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|7.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|12 - 15
|18
|8.
|Викинг
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Хёугесунн
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|Ранхейм
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Тромсё
|12
|4
|1
|7
|12 - 19
|13
|12.
|Лиллестрём
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Мьёндален
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стабек
|10
|3
|1
|6
|7 - 14
|10
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
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