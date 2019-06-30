Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
Позже
Стадион: Nordre Asen
Нест-Сотра
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicПолузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Senai HagosНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Steffen Landro
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен
Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|Рёуфосс
|13
|8
|1
|4
|24 - 24
|25
|4.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|5.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Согндаль
|12
|5
|2
|5
|22 - 21
|17
|9.
|Санднес
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Нест-Сотра
|12
|4
|3
|5
|15 - 12
|15
|11.
|Ерв
|12
|3
|6
|3
|15 - 18
|15
|12.
|Хам-Кам
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Скейд
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|14.
|Стрёммен
|12
|1
|5
|6
|10 - 18
|8
|15.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|16.
|Тромсдален
|12
|0
|2
|10
|17 - 43
|2
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