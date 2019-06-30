Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
 
Позже

Стадион:
Нест-Сотра
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
1
Фей
Рензе
26
Izuchukwu
Anthony
3
Daniel
Arrocha
22
Mads
Bjoersvik
Songve
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
6
Peter
Soerensen
Nergaard
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
5
Bjarte
Haugsdal
10
Alexander
Dang
27
Senai
Hagos
Скейд
4-3-3
Нест-Сотра
3-5-2

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд
Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен
Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 12 9 2 1 22 - 8 29
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. Рёуфосс 13 8 1 4 24 - 24 25
4. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
5. КФУМ 12 7 2 3 24 - 14 23
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Согндаль 12 5 2 5 22 - 21 17
9. Санднес 12 4 5 3 19 - 16 17
10. Нест-Сотра 12 4 3 5 15 - 12 15
11. Ерв 12 3 6 3 15 - 18 15
12. Хам-Кам 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Скейд 12 2 4 6 14 - 19 10
14. Стрёммен 12 1 5 6 10 - 18 8
15. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
16. Тромсдален 12 0 2 10 17 - 43 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Скейд - Нест-Сотра

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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