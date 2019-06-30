Норвегия: Типпелиген 2019

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Мьёндален
 
Позже

Стадион:
Викинг
12
Лунд
Юлиан
Файе
20
Латифу
Аким
2
Quint
Jansen
4
William
Saelid
Sell
3
Vetle
Dragsnes
7
Tonny
Brochmann
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
9
Sondre
Liseth
31
Jibril
Bojang
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
3
Viljar
Vevatne
6
Runar
Hove
23
Викстёль
Рольф
28
Торстведт
Кристиан
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
25
Usmani
Sale
Мьёндален
4-3-3
Викинг
4-3-3

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд
Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг
Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Викинг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Мьёндален 2:4 Викинг Первый дивизион Викинг 0:2 Мьёндален Первый дивизион Викинг 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген
Мьёндален 1:0 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
7. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
8. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 12 3 3 6 10 - 18 12
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мьёндален - Викинг

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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