Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
Позже
Стадион: Consto Arena
Викинг
20
Латифу
Аким
25
Usmani
Sale
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Usmani SaleНападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +9 =5 -6Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд
Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг
Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Викинг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|Будё-Глимт
|11
|7
|2
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Бранн
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Кристиансунд
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|7.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|12 - 15
|18
|8.
|Викинг
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Хёугесунн
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|Ранхейм
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Тромсё
|12
|4
|1
|7
|12 - 19
|13
|12.
|Лиллестрём
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Мьёндален
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стабек
|10
|3
|1
|6
|7 - 14
|10
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
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