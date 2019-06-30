Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
 
Позже

Стадион:
Санднес
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
30
Узочакву
Арнест
7
Erikson
Lima
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
1
Сальгрен
Саку-Пекка
22
Богданович
Ясмин
16
Хейккиля
Тапио
14
Akinsola
Akinyemi
18
Bjoernar
Holmvik
4
Axel
Kryger
6
Christian
Landu
Landu
32
Кронберг
Клаес
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
9
Угвуаду
Оньекачи
Олесунн
3-5-2
Санднес
4-3-3

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде
Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес
Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Олесунн 4:0 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Олесунн Первый дивизион Санднес 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:0 Санднес Типпелиген
Олесунн 2:3 Санднес Типпелиген Санднес 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:1 Олесунн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 12 9 2 1 22 - 8 29
2. Саннефьёрд 12 8 3 1 24 - 16 27
3. Рёуфосс 13 8 1 4 24 - 24 25
4. Конгсвингер 13 7 3 3 17 - 11 24
5. КФУМ 12 7 2 3 24 - 14 23
6. Старт 11 6 1 4 18 - 16 19
7. Улленсакер-Киса 12 5 2 5 25 - 15 17
8. Согндаль 12 5 2 5 22 - 21 17
9. Санднес 12 4 5 3 19 - 16 17
10. Нест-Сотра 12 4 3 5 15 - 12 15
11. Ерв 12 3 6 3 15 - 18 15
12. Хам-Кам 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Скейд 12 2 4 6 14 - 19 10
14. Стрёммен 12 1 5 6 10 - 18 8
15. Нутодден 12 2 1 9 11 - 22 7
16. Тромсдален 12 0 2 10 17 - 43 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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