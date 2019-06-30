Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
Позже
Стадион: Колор Лайн
Санднес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +13 =3 -4Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн
Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде
Санднес Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес
Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Санднес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Саннефьёрд
|12
|8
|3
|1
|24 - 16
|27
|3.
|Рёуфосс
|13
|8
|1
|4
|24 - 24
|25
|4.
|Конгсвингер
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|5.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|6.
|Старт
|11
|6
|1
|4
|18 - 16
|19
|7.
|Улленсакер-Киса
|12
|5
|2
|5
|25 - 15
|17
|8.
|Согндаль
|12
|5
|2
|5
|22 - 21
|17
|9.
|Санднес
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|10.
|Нест-Сотра
|12
|4
|3
|5
|15 - 12
|15
|11.
|Ерв
|12
|3
|6
|3
|15 - 18
|15
|12.
|Хам-Кам
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Скейд
|12
|2
|4
|6
|14 - 19
|10
|14.
|Стрёммен
|12
|1
|5
|6
|10 - 18
|8
|15.
|Нутодден
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|16.
|Тромсдален
|12
|0
|2
|10
|17 - 43
|2
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