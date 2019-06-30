Норвегия: Типпелиген 2019

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Лиллестрём
 
Позже

Стадион:
Тромсё
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
23
Daniel
A.
Pedersen
14
Крогстад
Фредрик
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
7
Густавссон
Даниэль
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
6
Пиринен
Юха
26
Jostein
Gundersen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
25
Lasse
Nilsen
15
Андерсен
Магнус
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
11
Тейлор
Роберт
42
Бакенга
Мушага
Лиллестрём
4-4-1-1
Тромсё
5-3-1-1

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём
Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде
Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Кубок
Лиллестрём 4:1 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:4 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 5:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Одд 11 8 1 2 18 - 9 25
3. Будё-Глимт 11 7 2 2 25 - 16 23
4. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
5. Волеренга 12 5 3 4 18 - 17 18
6. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
7. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
8. Викинг 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Хёугесунн 12 4 4 4 18 - 13 16
10. Ранхейм 12 4 2 6 14 - 18 14
11. Тромсё 12 4 1 7 12 - 19 13
12. Лиллестрём 12 3 3 6 10 - 18 12
13. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
14. Мьёндален 12 2 5 5 17 - 23 11
15. Стабек 10 3 1 6 7 - 14 10
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лиллестрём - Тромсё

    До начала игры, которая состоится 30.06.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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