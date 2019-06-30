Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
Позже
Стадион: Аараасен
Тромсё
13
Киппе
Фроде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Moses Ebiye
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём
Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде
Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Лиллестрём 4:1 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:4 Тромсё Типпелиген Лиллестрём 1:0 Тромсё Товарищеские матчи Лиллестрём 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 5:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Лиллестрём Типпелиген Тромсё 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Тромсё Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Одд
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|Будё-Глимт
|11
|7
|2
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Бранн
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|6.
|Кристиансунд
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|7.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|12 - 15
|18
|8.
|Викинг
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Хёугесунн
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|Ранхейм
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|11.
|Тромсё
|12
|4
|1
|7
|12 - 19
|13
|12.
|Лиллестрём
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|14.
|Мьёндален
|12
|2
|5
|5
|17 - 23
|11
|15.
|Стабек
|10
|3
|1
|6
|7 - 14
|10
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
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