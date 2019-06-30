Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Бранн
0' 7'
12
Кранинкс
Алекс
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
29
Бармен
Кристоффер
19
Бериша
Ветон
Мольде
4-2-3-1
Бранн
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде
Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс
Бранн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн
Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн

Последние игры между собой

Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде 5:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген
Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген Мольде 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 13 9 1 3 32 - 12 28
2. Будё-Глимт 12 8 2 2 28 - 16 26
3. Одд 12 8 1 3 18 - 12 25
4. Волеренга 13 6 3 4 22 - 18 21
5. Бранн 13 6 3 4 16 - 14 21
6. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
7. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
8. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Лиллестрём 13 4 3 6 14 - 18 15
11. Ранхейм 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Тромсё 13 4 1 8 12 - 23 13
13. Мьёндален 13 2 6 5 18 - 24 12
14. Стабек 11 3 2 6 7 - 14 11
15. Сарпсборг-08 11 2 5 4 10 - 12 11
16. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 12 - 21 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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