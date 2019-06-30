Норвегия: Типпелиген 2019
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
16
Йенсен
Рубен
10
Ордагич
Амер
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +13 =2 -5Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм Тромсё 2:1 Мольде
Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс
Бранн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн
Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн
Последние игры между собой
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген Мольде 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|9
|1
|3
|32 - 12
|28
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|3.
|Одд
|12
|8
|1
|3
|18 - 12
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|Бранн
|13
|6
|3
|4
|16 - 14
|21
|6.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|7.
|Кристиансунд
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|12 - 15
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Лиллестрём
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|11.
|Ранхейм
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Тромсё
|13
|4
|1
|8
|12 - 23
|13
|13.
|Мьёндален
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|14.
|Стабек
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|15.
|Сарпсборг-08
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|16.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
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