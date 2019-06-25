Кубок Африканских Наций 2019

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Намибия
 
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Стадион:
Кот-д'Ивуар

Предыдущие игры

Намибия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ЮАР 1:0 Намибия Марокко 1:0 Намибия Гана 0:1 Намибия Замбия 4:1 Намибия
Намибия 0:0 Гвинея-Бисау Намибия 1:0 Мозамбик Мозамбик 1:2 Намибия Ботсвана 1:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Замбия 0:0 Намибия Марокко 2:0 Намибия Намибия 1:1 Замбия Уганда 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Намибия 3:1 Зимбабве Намибия 2:0 Коморские острова Коморские острова 2:1 Намибия Зимбабве 1:0 Намибия Намибия 1:0 Зимбабве Намибия 0:1 ЮАР
Кот-д'Ивуар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Замбия 1:4 Кот-д'Ивуар Уганда 1:0 Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар 3:1 Коморские острова Кот-д'Ивуар 1:0 Либерия Кот-д'Ивуар 3:0 Руанда Гвинея 1:1 Кот-д'Ивуар ЦАР 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4:0 ЦАР Руанда 1:2 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Того 2:2 Кот-д'Ивуар Уганда 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0:2 Замбия Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Кот-д'Ивуар 0:2 Марокко Мали 0:0 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 1:2 Габон Габон 0:3 Кот-д'Ивуар

Последние игры между собой

Намибия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кот-д'Ивуар 0:1 Намибия Чемпионат Африканских наций

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Кот-д'Ивуар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЮАР Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Намибия Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Намибия - Кот-д'Ивуар

    До начала игры, которая состоится 01.07.2019, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Намибия - Кот-д'Ивуар
    Намибия
    4.5% (3)
    Ничья
    16.4% (11)
    Кот-д'Ивуар
    79.1% (53)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    37.3% (25)
    0:2 Кот-д'Ивуар
    16.4% (11)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    10.4% (7)
    1:3 Кот-д'Ивуар
    4.5% (3)
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