Кубок Африканских Наций 2019

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ЮАР
 
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Стадион:
Марокко

Предыдущие игры

ЮАР Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ЮАР 1:0 Намибия Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Гана 0:0 ЮАР Ливия 1:2 ЮАР
ЮАР 1:1 Парагвай ЮАР 1:1 Нигерия Сейшельские острова 0:0 ЮАР ЮАР 6:0 Сейшельские острова ЮАР 0:0 Ливия ЮАР 0:0 Мадагаскар Замбия 0:2 ЮАР ЮАР 1:1 Ангола Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ЮАР 1:2 Кабо-Верде Кабо-Верде 2:1 ЮАР Замбия 2:0 ЮАР ЮАР 2:2 Замбия ЮАР 1:0 Ботсвана
Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Намибия Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия
Марокко 0:1 Аргентина Малави 0:0 Марокко Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия

Последние игры между собой

ЮАР: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Марокко: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Марокко 1:1 ЮАР Международные матчи Марокко 2:2 ЮАР Кубок Африканских Наций

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Кот-д'Ивуар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. ЮАР Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Намибия Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЮАР - Марокко

    До начала игры, которая состоится 01.07.2019, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ЮАР - Марокко
    ЮАР
    37.7% (26)
    Ничья
    39.1% (27)
    Марокко
    23.2% (16)
    1:1 Ничья
    30.4% (21)
    2:1 ЮАР
    15.9% (11)
    1:0 ЮАР
    13% (9)
    0:1 Марокко
    10.1% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (4)
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