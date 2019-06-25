Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
ЮАР Последние 20 матчей: +7 =6 -7ЮАР 1:0 Намибия Кот-д'Ивуар 1:0 ЮАР Гана 0:0 ЮАР Ливия 1:2 ЮАР
Марокко Последние 20 матчей: +11 =4 -5Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Марокко 1:0 Намибия Марокко 2:3 Замбия Марокко 0:1 Гамбия
Марокко 0:1 Аргентина Малави 0:0 Марокко Тунис 0:1 Марокко Марокко 2:0 Камерун Коморские острова 2:2 Марокко Марокко 1:0 Коморские острова Марокко 3:0 Малави Испания 2:2 Марокко Португалия 1:0 Марокко Марокко 0:1 Иран Эстония 1:3 Марокко Марокко 2:1 Словакия Марокко 0:0 Украина Марокко 2:0 Узбекистан Сербия 1:2 Марокко Марокко 4:0 Нигерия
Последние игры между собой
ЮАР: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Марокко: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ЮАР
37.7% (26)
Ничья
39.1% (27)
Марокко
23.2% (16)
1:1 Ничья
30.4% (21)
2:1 ЮАР
15.9% (11)
1:0 ЮАР
13% (9)
0:1 Марокко
10.1% (7)
2:2 Ничья
5.8% (4)
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