Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Сарпсборг
Стрёмсгодсет
44
Бато
Шелдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет
Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|9
|2
|3
|33 - 13
|29
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|3.
|Одд
|12
|8
|1
|3
|18 - 12
|25
|4.
|Бранн
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|6.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|7.
|Кристиансунд
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Русенборг
|13
|5
|3
|5
|12 - 15
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Лиллестрём
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|11.
|Ранхейм
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Тромсё
|13
|4
|1
|8
|12 - 23
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Мьёндален
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|15.
|Стабек
|11
|3
|2
|6
|7 - 14
|11
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
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