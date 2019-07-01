Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 13'
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
6
Несс Николай
44
Бато
Шелдон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
39
Саетра
Ларс
5
Jakob
Glesnes
2
Хамуд
Мунир
25
Ринстад
Стиан
23
Спельманн
Мартин
7
Стенгель
Херман
6
Хаугер
Хеннинг
11
Токстад
Кристоффер
90
Пеллегрино
Амаль
77
Кейта
Мохаммед
Сарпсборг-08
4-4-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет
Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи
Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 14 9 2 3 33 - 13 29
2. Будё-Глимт 12 8 2 2 28 - 16 26
3. Одд 12 8 1 3 18 - 12 25
4. Бранн 14 6 4 4 17 - 15 22
5. Волеренга 13 6 3 4 22 - 18 21
6. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
7. Кристиансунд 13 5 3 5 12 - 13 18
8. Русенборг 13 5 3 5 12 - 15 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Лиллестрём 13 4 3 6 14 - 18 15
11. Ранхейм 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Тромсё 13 4 1 8 12 - 23 13
13. Сарпсборг-08 0:0 12 2 6 4 10 - 12 12
14. Мьёндален 13 2 6 5 18 - 24 12
15. Стабек 11 3 2 6 7 - 14 11
16. Стрёмсгодсет 0:0 13 2 4 7 12 - 21 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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