Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Бравида Арена
Хаммарбю
8' Желтая карточкаGodswill Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
77
Матс
Солхеим
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|2.
|Юргорден
|0:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 10
|25
|3.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|16 - 11
|25
|4.
|Гётеборг
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|5.
|Хеккен
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|Норрчёпинг
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Хаммарбю
|0:0
|13
|5
|5
|3
|20 - 16
|20
|8.
|Эльфсборг
|13
|4
|5
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Сириус
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|10.
|Эстерсунд
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|12.
|Кальмар
|0:0
|13
|2
|8
|3
|10 - 12
|14
|13.
|Хельсинборг
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Сундсвалль
|14
|2
|5
|7
|15 - 20
|11
|15.
|Фалькенберг
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|16.
|АФК Эскильстуна
|13
|1
|4
|8
|9 - 23
|7
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