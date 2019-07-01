Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Хаммарбю
0'
8' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
16'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
15
Аркивуо
Кари
8
Фрайберг
Эрик
11
Мохаммед
Насиру
6
Alexander
Faltsetas
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
25
Davor
Blazevic
77
Матс
Солхеим
13
Фенгер
Мадс
5
Фельман
Давид
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
7
Имад
Халили
8
Андерсен
Йеппе
40
Джурджич
Никола
17
Кьяртанссон
Видар
20
Качаниклич
Алекс
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

8'
Godswill Ekpolo
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Хеккен 1:2 Гётеборг Сириус 3:4 Хеккен Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю
Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Кальмар Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Мьельбю 0:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Линчёпинг Сити Юргорден 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 Далкурд Эскильсминне 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:1 Сёнан Бельмаре

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Хаммарбю 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 25 - 9 31
2. Юргорден 0:0 13 7 4 2 21 - 10 25
3. АИК 14 7 4 3 16 - 11 25
4. Гётеборг 13 6 4 3 20 - 12 22
5. Хеккен 0:0 13 6 4 3 17 - 10 22
6. Норрчёпинг 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Хаммарбю 0:0 13 5 5 3 20 - 16 20
8. Эльфсборг 13 4 5 4 17 - 19 17
9. Сириус 13 5 1 7 17 - 21 16
10. Эстерсунд 13 3 6 4 13 - 18 15
11. Эребру 13 4 2 7 15 - 21 14
12. Кальмар 0:0 13 2 8 3 10 - 12 14
13. Хельсинборг 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Сундсвалль 14 2 5 7 15 - 20 11
15. Фалькенберг 13 2 4 7 11 - 22 10
16. АФК Эскильстуна 13 1 4 8 9 - 23 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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