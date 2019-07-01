Кубок Африканских Наций 2019
0:1
35' ГолСлимани Ислам
0:2
39' ГолУна Адам
0:3
45' ГолУна Адам
48' Желтая карточкаЮссуф Ади
13
Мната
Метаха
20
Мтони
Алли
12
Мсува
Симон
17
Муса
Фарид
23
М'Боли
Раис
18
Зеффан
Мехди
14
Будауи
Хишем
19
Абейд
Мехди
12
Уна
Адам
15
Делор
Анди
- Основной состав
-
13 Мната МетахаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мтони АллиЗащитник
- Защитник
-
12 Мсува СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Муса ФаридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Манула АишиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бокко ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Яхья ЗайдНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Амунеке Эммануэль
- Основной состав
-
23 М'Боли РаисВратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
15 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Браими ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Djamel Belmadi
Ход матча
35'
0:1
39'
0:2
45'
0:3
46'
48'
Предыдущие игры
Танзания Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кения 3:2 Танзания Сенегал 2:0 Танзания Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда
Лесото 1:0 Танзания Танзания 2:0 Кабо-Верде Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави
Алжир Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сенегал 0:1 Алжир Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди
Последние игры между собой
Танзания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Алжир: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Танзания
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Алжир
91.8% (135)
0:2 Алжир
34.7% (51)
0:1 Алжир
24.5% (36)
1:2 Алжир
19.7% (29)
0:3 Алжир
6.1% (9)
1:3 Алжир
5.4% (8)
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