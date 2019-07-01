Кубок Африканских Наций 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Африканских Наций 2019
Танзания
0:3
Второй тайм: 48'

Стадион:
Алжир
0'
0:1
35' Гол
Слимани Ислам
0:2
39' Гол
Уна Адам
0:3
45' Гол
Уна Адам
48' Желтая карточка
Юссуф Ади
48'
13
Мната
Метаха
22
Хассан
Рамадхани
6
Мвантика
Давид
20
Мтони
Алли
15
Хуссейни
Мохамед
12
Мсува
Симон
23
Яхья
Мудатири
4
Ньони
Эрасто
17
Муса
Фарид
3
Салум
Фейсал
10
Саматта
Мбвана
23
М'Боли
Раис
18
Зеффан
Мехди
3
Жан
Мехди
5
Халлиш
Рафик
6
Фарес
Мохамед
14
Будауи
Хишем
19
Абейд
Мехди
22
Беннасер
Исмаэль
12
Уна
Адам
13
Слимани
Ислам
15
Делор
Анди
Танзания
Алжир

Ход матча

35'
0:1
Слимани Ислам
(Уна Адам)
39'
0:2
Уна Адам
(Слимани Ислам)
45'
0:3
Уна Адам
(Слимани Ислам)
46'
Юссуф Ади
Муса Фарид
 
48'
Юссуф Ади
 

Предыдущие игры

Танзания Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кения 3:2 Танзания Сенегал 2:0 Танзания Египет 1:0 Танзания Танзания 3:0 Уганда
Лесото 1:0 Танзания Танзания 2:0 Кабо-Верде Кабо-Верде 3:0 Танзания Уганда 0:0 Танзания Алжир 4:1 Танзания Кения 1:0 Танзания Руанда 2:1 Танзания Танзания 1:2 Занзибар Ливия 0:0 Танзания Бенин 1:1 Танзания Руанда 0:0 Танзания Танзания 1:1 Руанда ЮАР 0:1 Танзания Танзания 1:1 Маврикий Ангола 0:0 Танзания Танзания 2:0 Малави
Алжир Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сенегал 0:1 Алжир Алжир 2:0 Кения Алжир 3:2 Мали Алжир 1:1 Бурунди
Алжир 1:0 Тунис Алжир 1:1 Гамбия Катар 0:1 Алжир Того 1:4 Алжир Бенин 1:0 Алжир Алжир 2:0 Бенин Гамбия 1:1 Алжир Португалия 3:0 Алжир Алжир 2:3 Кабо-Верде Иран 2:1 Алжир Алжир 4:1 Танзания Алжир 3:0 ЦАР Алжир 1:1 Нигерия Камерун 2:0 Алжир Алжир 0:1 Замбия Замбия 3:1 Алжир

Последние игры между собой

Танзания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Алжир: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Алжир 4:1 Танзания Товарищеские матчи Алжир 7:0 Танзания Чемпионат мира Танзания 2:2 Алжир Чемпионат мира
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Salam Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Танзания 0:3 Алжир
Танзания
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Алжир
91.8% (135)
0:2 Алжир
34.7% (51)
0:1 Алжир
24.5% (36)
1:2 Алжир
19.7% (29)
0:3 Алжир
6.1% (9)
1:3 Алжир
5.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...