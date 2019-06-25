Кубок Африканских Наций 2019
Предыдущие игры
Кения Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кения 3:2 Танзания Алжир 2:0 Кения Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар
Гана 1:0 Кения Кения 3:0 Эфиопия Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар
Сенегал Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали
Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал
Кения
18.2% (12)
Ничья
7.6% (5)
Сенегал
74.2% (49)
1:2 Сенегал
31.8% (21)
0:1 Сенегал
16.7% (11)
0:2 Сенегал
12.1% (8)
2:1 Кения
7.6% (5)
1:0 Кения
7.6% (5)
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