Кубок Африканских Наций 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Африканских Наций 2019
Кения
 
Позже

Стадион:
Сенегал

Предыдущие игры

Кения Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кения 3:2 Танзания Алжир 2:0 Кения Кения 1:1 ДР Конго Кения 1:0 Мадагаскар
Гана 1:0 Кения Кения 3:0 Эфиопия Эфиопия 0:0 Кения Кения 1:0 Малави Кения 1:0 Гана Индия 2:0 Кения Индия 3:0 Кения Кения 2:1 Новая Зеландия Кения 1:0 Экваториальная Гвинея Кения 0:1 Eswatini Кения 2:3 ЦАР Кения 2:2 Коморские острова Кения 2:2 Занзибар Кения 1:0 Бурунди Кения 1:0 Танзания Кения 0:0 Занзибар
Сенегал Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сенегал 0:1 Алжир Сенегал 2:0 Танзания Нигерия 0:1 Сенегал Сенегал 2:1 Мали
Сенегал 2:0 Мадагаскар Экваториальная Гвинея 0:1 Сенегал Судан 0:1 Сенегал Сенегал 3:0 Судан Мадагаскар 2:2 Сенегал Сенегал 0:1 Колумбия Япония 2:2 Сенегал Польша 1:2 Сенегал Южная Корея 0:2 Сенегал Хорватия 2:1 Сенегал Люксембург 0:0 Сенегал Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Сенегал 1:1 Узбекистан Сенегал 2:1 ЮАР ЮАР 0:2 Сенегал Кабо-Верде 0:2 Сенегал

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сенегал Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Кения Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Танзания Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кения - Сенегал

    До начала игры, которая состоится 01.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Кения - Сенегал
    Кения
    18.2% (12)
    Ничья
    7.6% (5)
    Сенегал
    74.2% (49)
    1:2 Сенегал
    31.8% (21)
    0:1 Сенегал
    16.7% (11)
    0:2 Сенегал
    12.1% (8)
    2:1 Кения
    7.6% (5)
    1:0 Кения
    7.6% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...