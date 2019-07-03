США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Янки
Сиэтл Саундерс
4' Желтая карточкаТоло Нуху
41
Brad
Stuver
55
Паркс
Китон
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
23
Henry
Wingo
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
- Основной состав
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
21 Dan Bedoya
-
80 Justin Haak
-
13 Luis Barraza
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
16 Alex RoldanПолузащитник
-
23 Henry WingoПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
4'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =9 -3Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 North Carolina FC Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|9
|5
|5
|34 - 25
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|16
|6
|9
|1
|27 - 19
|27
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Орландо Сити
|17
|6
|3
|8
|24 - 22
|21
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|10.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|11.
|Коламбус Кру
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|10
|1
|7
|24 - 22
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Даллас
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|7
|4
|6
|28 - 27
|25
|6.
|Хьюстон Динамо
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|7.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|8.
|Реал Солт-Лейк
|17
|7
|2
|8
|24 - 28
|23
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|4
|7
|6
|27 - 29
|19
|12.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
Загрузка...