США: МЛС 2019

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  4. МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
4' Желтая карточка
Толо Нуху
12'
41
Brad
Stuver
3
Тиннерхольм
Антон
33
Sebastien
Ibeagha
8
Ринг
Александр
4
Шано
Максим
22
Матаррита
Рональд
29
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Моралес
Максимильяно
55
Паркс
Китон
28
Митрицэ
Александру
11
Valentin
Castellanos
24
Фрай
Стефан
12
Saad
Abdul-Salam
20
Ким
Ки-Хи
25
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
23
Henry
Wingo
19
Шипп
Харри
33
Джонс
Джовин
99
Justin
Dhillon
Нью-Йорк Сити
5-4-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Толо Нуху

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 North Carolina FC Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 9 5 5 34 - 25 32
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Сити 0:0 16 6 9 1 27 - 19 27
6. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Орландо Сити 17 6 3 8 24 - 22 21
9. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
10. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
11. Коламбус Кру 18 5 2 11 16 - 27 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 0:0 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 7 4 6 28 - 27 25
6. Хьюстон Динамо 16 7 3 6 22 - 22 24
7. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
8. Реал Солт-Лейк 17 7 2 8 24 - 28 23
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Спортинг Канзас-Сити 17 4 7 6 27 - 29 19
12. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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