США: МЛС 2019
Орландо Сити
1:3
Конец матча
Стадион: Orlando City Stadium
Филадельфия Юнион
1:0
8' ГолChris Mueller
26' Желтая карточкаМедунянин Харис
1:1
32' ГолПржибылко Каспер
45' Красная карточкаRobin Jansson
1:2
47' ГолПржибылко Каспер
1:3
52' ГолПико Фабрис
67' Красная карточкаКьестан Саша
90' Желтая карточкаKai Wagner
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
17
Нани
Луиш
27
Kai
Wagner
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Kyle SmithЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Benji Michel
-
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 R. J. AllenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
8'
1:0
26'
32'
45'
47'
52'
1:3
67'
90'
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|10
|1
|7
|24 - 22
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|6.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|7.
|Даллас
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
Загрузка...