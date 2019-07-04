США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Орландо Сити
1:3
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
8' Гол
Chris Mueller
26' Желтая карточка
Медунянин Харис
1:1
32' Гол
Пржибылко Каспер
45' Красная карточка
Robin Jansson
1:2
47' Гол
Пржибылко Каспер
1:3
52' Гол
Пико Фабрис
67' Красная карточка
Кьестан Саша
90' Желтая карточка
Kai Wagner
90'+6
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
25
Акоста
Данило
4
Джонсон
Уилл
8
Мендес
Джегсон
16
Кьестан
Саша
9
Chris
Mueller
13
Tesho
Akindele
17
Нани
Луиш
1
Matt
Freese
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
22
Brenden
Aaronson
35
Монтейро
Гамиро
23
Пржибылко
Каспер
9
Пико
Фабрис
Орландо Сити
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
Chris Mueller
1:0
26'
 
Медунянин Харис
32'
1:1
Пржибылко Каспер
(Монтейро Гамиро)
45'
Robin Jansson
 
46'
Миллер Камаль
Нани Луиш
 
47'
1:2
Пржибылко Каспер
(Бедойя Алехандро)
52'
1:3
Пико Фабрис
(Brenden Aaronson)
61'
Dominic Dwyer
Chris Mueller
 
61'
Shane O'Neill I
Акоста Данило
 
65'
 
Фабиан Марко
Brenden Aaronson
67'
Кьестан Саша
 
73'
 
Sergio Santos
Монтейро Гамиро
82'
 
Anthony Fontana
Пико Фабрис
90'
 
Kai Wagner

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Memphis 901 1:3 Орландо Сити
Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити Открытый Кубок Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
5. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
6. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
7. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНА! - Робин Янссон получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    43'
    Робин Янссон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...