США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
3:1
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
5' Гол
Кинтеро Карлос
30' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
45' Желтая карточка
Ethan Finlay
1:1
45' Гол
Tommy Thompson
2:1
52' Гол
Боксолл Михаэл
55' Желтая карточка
Вондоловски Крис
76' Желтая карточка
Грегуш Ян
78' Желтая карточка
Кинтеро Карлос
3:1
90' Гол
Молино Кевин
90' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
90' Желтая карточка
Молино Кевин
90'+8
1
Манноне
Вито
31
Hassani
Dotson
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
10
Miguel
Ibarra
I
9
Angelo
Rodriguez
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
37
Кашия
Гурам
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
14
Jackson
Yueill
93
Judson
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
11
Казаишвили
Валерий
8
Вондоловски
Крис
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

Ход матча

5'
Кинтеро Карлос
(Ethan Finlay)
1:0
30'
 
Лопес Маркос IV
45'
Ethan Finlay
 
45'
1:1
Tommy Thompson
52'
Боксолл Михаэл
2:1
55'
 
Вондоловски Крис
61'
 
Хюсен Дэнни
Вондоловски Крис
66'
 
Салинас Ши
Лопес Маркос IV
75'
Mason Toye
Angelo Rodriguez
 
76'
 
Paul Marie
Judson
76'
Грегуш Ян
 
78'
Кинтеро Карлос
 
83'
Lawrence Olum
Кинтеро Карлос
 
83'
Молино Кевин
Miguel Ibarra I
 
90'
Молино Кевин
(Ikenna Ike Opara)
3:1
90'
Алонсо Освальдо
 
90'
Молино Кевин
 

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сакраменто Рипаблик
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
5. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
6. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
7. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Tommy Thompson бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ethan Finlay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Лопес Маркос IV получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кинтеро Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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