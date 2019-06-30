Кубок Америки 2019
Чили
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Стадион: Арена до Гремио
Перу
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили
Перу Последние 20 матчей: +8 =3 -9Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу
Последние игры между собой
Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|2.
|Венесуэла
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|4.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колумбия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Чили
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Япония
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|Эквадор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Чили
81% (64)
Ничья
5.1% (4)
Перу
13.9% (11)
2:1 Чили
34.2% (27)
1:0 Чили
31.6% (25)
2:0 Чили
8.9% (7)
1:2 Перу
7.6% (6)
0:1 Перу
5.1% (4)
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