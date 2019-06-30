Кубок Америки 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2019
Чили
 
Позже

Стадион:
Перу

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили
Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили Польша 2:2 Чили Сербия 0:1 Чили Румыния 3:2 Чили Дания 0:0 Чили Швеция 1:2 Чили Бразилия 3:0 Чили Чили 2:1 Эквадор Боливия 1:0 Чили
Перу Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу
Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор США 1:1 Перу Перу 3:0 Чили Германия 2:1 Перу Голландия 2:1 Перу Австралия 0:2 Перу Франция 1:0 Перу Перу 0:1 Дания Швеция 0:0 Перу Перу 3:0 Саудовская Аравия Перу 2:0 Шотландия

Последние игры между собой

Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Перу: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Перу 3:0 Чили Товарищеские матчи Чили 2:1 Перу Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Перу 3:4 Чили Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка Чили 2:1 Перу Кубок Америки
Перу 1:0 Чили Чемпионат Мира Перу 0:3 Чили Friendly International Чили 4:2 Перу Чемпионат Мира Чили 1:0 Перу Кубок Америки Перу 1:3 Чили Чемпионат Мира Чили 2:0 Перу Чемпионат Мира

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
2. Венесуэла Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Перу Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. Боливия Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Колумбия Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Аргентина Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Парагвай Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Катар Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Уругвай Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Чили Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Япония Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Эквадор Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Перу

    До начала игры, которая состоится 04.07.2019, осталось 2 дня 1 час 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чили - Перу
    Чили
    81% (64)
    Ничья
    5.1% (4)
    Перу
    13.9% (11)
    2:1 Чили
    34.2% (27)
    1:0 Чили
    31.6% (25)
    2:0 Чили
    8.9% (7)
    1:2 Перу
    7.6% (6)
    0:1 Перу
    5.1% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...