США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
4:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
39' Гол
Mauro Manotas
41' Желтая карточка
Киото Роммель
44' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
2:0
56' Гол
Мартинес Томас
63' Желтая карточка
Kyle Duncan
68' Желтая карточка
Cristhian Casseres Jr.
70' Желтая карточка
ДеЛаГарза Эй Джей
3:0
72' Гол
Элис Альберт
83' Вторая желтая карточка
Мурильо Микаэль
4:0
90' Гол
Элис Альберт
90' Красная карточка
Alejandro Romero I
90' Красная карточка
Фигероа Мэйнор
90'+11
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
31
Киото
Роммель
9
Mauro
Manotas
31
Luis
Robles
II
62
Мурильо
Микаэль
3
Тарек
Амро
5
Connor
Lade
6
Kyle
Duncan
19
Alex
Muyl
23
Cristhian
Casseres
Jr.
27
Davis
Sean
II
9
Иван
Андреас
42
Brian
White
74
Tom
Barlow
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-3-1-2

Ход матча

39'
Mauro Manotas
1:0
41'
Киото Роммель
 
44'
 
Мурильо Микаэль
56'
Мартинес Томас
2:0
58'
 
Alejandro Romero I
Alex Muyl
63'
 
Kyle Duncan
67'
 
Ройер Даниэль
Davis Sean II
68'
 
Cristhian Casseres Jr.
70'
ДеЛаГарза Эй Джей
 
72'
Элис Альберт
(Киото Роммель)
3:0
73'
 
Бредли Райт-Филлипс
Tom Barlow
76'
Juan Cabezas
Киото Роммель
 
83'
 
Мурильо Микаэль
86'
Макнамара Томас
Гарсия Оскар IV
 
88'
Саласар Майкл
Мартинес Томас
 
90'
Элис Альберт
(Фигероа Мэйнор)
4:0
90'
 
Alejandro Romero I
90'
Фигероа Мэйнор
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 3:2 Austin Bold Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Хьюстон Динамо 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
5. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
6. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
7. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Киото Роммель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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