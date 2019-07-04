США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
4:0
Конец матча
Стадион: ББВА Компасс
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
39' ГолMauro Manotas
41' Желтая карточкаКиото Роммель
44' Желтая карточкаМурильо Микаэль
2:0
56' ГолМартинес Томас
63' Желтая карточкаKyle Duncan
68' Желтая карточкаCristhian Casseres Jr.
70' Желтая карточкаДеЛаГарза Эй Джей
3:0
72' ГолЭлис Альберт
83' Вторая желтая карточкаМурильо Микаэль
4:0
90' ГолЭлис Альберт
90' Красная карточкаAlejandro Romero I
90' Красная карточкаФигероа Мэйнор
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
19
Alex
Muyl
42
Brian
White
74
Tom
Barlow
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
-
74 Tom BarlowНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Sean Nealis
-
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
39'
1:0
41'
44'
56'
2:0
63'
72'
3:0
83'
90'
4:0
90'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед
Хьюстон Динамо 3:2 Austin Bold Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк
Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Хьюстон Динамо 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|10
|1
|7
|24 - 22
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|6.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|7.
|Даллас
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
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