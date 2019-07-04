США: МЛС 2019

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Спортинг Канзас-Сити
1:5
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
14' Желтая карточка
Беслер Мэтт
0:1
28' Гол
Christian Ramirez II
34' Желтая карточка
Seth Sinovic
38' Желтая карточка
Санчес Илье
45' Желтая карточка
Latif Blessing
48' Желтая карточка
Гутьеррес Фелипе
0:2
50' Гол
Diego Rossi
57' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
0:3
63' Гол
Вела Карлос
80' Желтая карточка
Бейташур Стивен
1:3
85' Гол
Yohan Croizet
1:4
89' Гол
Rodolfo Zelaya
89' Желтая карточка
Tim Melia
1:5
90' Гол
Mohammed El Monir II
90'+5
29
Tim
Melia
14
Хаслер
Николас
4
Фонтас
Андреу
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
21
Гутьеррес
Фелипе
6
Санчес
Илье
30
Фейлхабер
Бенни
12
Жерсу
Фернандеш
9
Немет
Кристиан
20
Саллой
Даниэль
23
Pablo
Sisniega
3
Бейташур
Стивен
27
Tristan
Blackmon
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

14'
Беслер Мэтт
 
28'
0:1
Christian Ramirez II
34'
Seth Sinovic
 
38'
Санчес Илье
 
45'
 
Latif Blessing
48'
Гутьеррес Фелипе
 
50'
0:2
Diego Rossi
(Christian Ramirez II)
57'
 
Кайе Марк-Энтони
63'
0:3
Вела Карлос
(Diego Rossi)
65'
Зелалем Гедион
Фейлхабер Бенни
 
66'
 
Lee Nguyen
Eduard Atuesta
69'
Yohan Croizet
Гутьеррес Фелипе
 
75'
Gianluca Busio
Немет Кристиан
 
78'
 
Rodolfo Zelaya
Christian Ramirez II
80'
 
Бейташур Стивен
83'
 
Mohammed El Monir II
Jordan Harvey
85'
Yohan Croizet
1:3
89'
1:4
Rodolfo Zelaya
89'
Tim Melia
 
90'
1:5
Mohammed El Monir II
(Lee Nguyen)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
5. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
6. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
7. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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