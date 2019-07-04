США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
31' Желтая карточка
Aaron Herrera
32' Желтая карточка
Eduardo Sosa
1:0
38' Гол
Джонсон Сэм
55' Желтая карточка
Corey Baird
62' Желтая карточка
Nick Besler
80' Желтая карточка
Сауседо Себастьян
85' Желтая карточка
Alex Crognale
90'+5
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
22
Aaron
Herrera
25
Луис
Эвертон
8
Крейлах
Дамир
17
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
23
Сауседо
Себастьян
50
Джонсон
Сэм
1
Joe
Bendik
25
Аффул
Харрисон
21
Alex
Crognale
30
Кейта
Абубакар
II
16
Hector
Jimenez
28
Niko
Hansen
13
Кларк
Рикардо
9
Гузман
Давид
II
7
Сантуш
Педру
33
JJ
Williams
20
Eduardo
Sosa
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-4-2

Ход матча

31'
Aaron Herrera
 
32'
 
Eduardo Sosa
38'
Джонсон Сэм
(Aaron Herrera)
1:0
46'
Nick Besler
Джонсон Сэм
 
55'
Corey Baird
 
62'
Nick Besler
 
66'
 
Luis Argudo
Niko Hansen
73'
 
Уэйлон Фрэнсис
Hector Jimenez
73'
Сильва Марсело
Онуоха Недум
 
78'
 
Artur Moraes III
Гузман Давид II
80'
Сауседо Себастьян
 
85'
 
Alex Crognale
90'
Tate Schmitt
Сауседо Себастьян
 

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Кру КОНКАКАФ Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Коламбус Кру 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 18 10 1 7 24 - 22 31
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
5. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
6. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
7. Даллас 19 7 5 7 27 - 25 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Eduardo Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Aaron Herrera получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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