США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
1:0
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Коламбус Кру
31' Желтая карточкаAaron Herrera
32' Желтая карточкаEduardo Sosa
1:0
38' ГолДжонсон Сэм
55' Желтая карточкаCorey Baird
62' Желтая карточкаNick Besler
80' Желтая карточкаСауседо Себастьян
85' Желтая карточкаAlex Crognale
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
28
Niko
Hansen
33
JJ
Williams
20
Eduardo
Sosa
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Niko HansenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 JJ WilliamsНападающий
-
20 Eduardo SosaНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Robson XIV
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
31'
32'
38'
1:0
55'
62'
85'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк
Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +6 =2 -12Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Коламбус Кру 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 0:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Кру КОНКАКАФ Коламбус Кру 0:0 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Коламбус Кру 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Коламбус Кру МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|10
|1
|7
|24 - 22
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|6.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|7.
|Даллас
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
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