Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИФК
0:2
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
9' Гол
Кайринен Каан
0:2
32' Гол
Дальстрем Себастьян
36' Желтая карточка
Jani Baeckman
36' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
82' Желтая карточка
Кучи Ньязи
90' Желтая карточка
Алхо Николай
90' Желтая карточка
Eetu Vertainen
90' Желтая карточка
Toro II
90'+6
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
2
Tobias
Nygaard
Vibe
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
13
Jakob
Masloe
Dunsby
50
Toro
II
17
Jani
Baeckman
7
Маттссон
Йоэль
14
Тикиньо
Франсиско
23
Nikolas
Saira
88
Рудаков
Максим
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
5
О`Шоунесси
Даниэль
50
Santeri
Vaeaenaenen
14
Дальстрем
Себастьян
22
Кайринен
Каан
9
Риски
Рику
77
Менса
Эванс
24
Лаппалайнен
Ласси
ХИФК
ХИК

Ход матча

9'
0:1
Кайринен Каан
32'
0:2
Дальстрем Себастьян
(Риски Рику)
36'
Jani Baeckman
 
36'
 
Дальстрем Себастьян
46'
Matias Haenninen
Jakob Masloe Dunsby
 
46'
Кучи Ньязи
Nikolas Saira
 
60'
Daniel Kolar I
Ориджи Арнольд
 
72'
 
Eetu Vertainen
Менса Эванс
82'
Кучи Ньязи
 
84'
 
Kevin Kouassivi-Benissan
Лаппалайнен Ласси
87'
 
Пелвас Аксели
Santeri Vaeaenaenen
90'
 
Алхо Николай
90'
 
Eetu Vertainen
90'
Toro II
 

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку
Коккола ПВ 1:1 ХИФК ХИФК 1:1 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 Коккола ПВ ХИФК 1:0 КТП
ХИК Последние 20 матчей: +5 =8 -7
ХИК 1:1 КуПС Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд
АБ 0:0 ХИК Волеренга 4:1 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Рингкёбинг 0:4 ХИК РоПС 0:1 ХИК ХИК 3:1 Коккола ПВ Яммербугт 2:2 ХИК ХИК 3:0 Брёнсхёй Лахти 3:0 ХИК Ванлоесе 1:1 ХИК Мидделфарт 3:0 ХИК ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига
ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Ильвес 12 7 4 1 15 - 7 25
2. ХИК 16 6 7 3 18 - 16 25
3. Хонка 13 7 3 3 19 - 14 24
4. КуПС 14 6 5 3 23 - 18 23
5. Интер Турку 14 6 3 5 25 - 19 21
6. СЯК Сейнайоки 13 5 5 3 13 - 11 20
7. Мариехамн 12 4 3 5 18 - 15 15
8. ХИФК 13 3 6 4 10 - 11 15
9. Лахти 13 3 6 4 13 - 16 15
10. РоПС 14 4 3 7 9 - 15 15
11. Коккола ПВ 13 1 4 8 9 - 24 7
12. ВПС 13 0 7 6 11 - 17 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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