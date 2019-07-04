Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
0:2
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
ХИК
0:1
9' ГолКайринен Каан
0:2
32' ГолДальстрем Себастьян
36' Желтая карточкаJani Baeckman
36' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
82' Желтая карточкаКучи Ньязи
90' Желтая карточкаАлхо Николай
90' Желтая карточкаEetu Vertainen
90' Желтая карточкаToro II
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
17
Алхо
Николай
8
Рафинья
32
Обилор
Файтх
77
Менса
Эванс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
99 Кучи НьязиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Elsaid Maher
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 РафиньяЗащитник
-
32 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Менса ЭвансНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Зенели ЭрфанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
9'
0:1
32'
36'
82'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 ВПС ХИФК 1:1 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: +5 =8 -7ХИК 1:1 КуПС Мариехамн 0:2 ХИК ХИК 0:1 Хонка ХИК 1:4 Брабранд
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ильвес
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|2.
|ХИК
|16
|6
|7
|3
|18 - 16
|25
|3.
|Хонка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|4.
|КуПС
|14
|6
|5
|3
|23 - 18
|23
|5.
|Интер Турку
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|6.
|СЯК Сейнайоки
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|7.
|Мариехамн
|12
|4
|3
|5
|18 - 15
|15
|8.
|ХИФК
|13
|3
|6
|4
|10 - 11
|15
|9.
|Лахти
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|10.
|РоПС
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|11.
|Коккола ПВ
|13
|1
|4
|8
|9 - 24
|7
|12.
|ВПС
|13
|0
|7
|6
|11 - 17
|7
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