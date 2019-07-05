США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
 
Прерван

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
4
Уилсон
Дэнни
10
Акоста
Келлин
II
7
Рубио
Диего
26
Cole
Bassett
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
2
Andrew
Farrell
19
Деламеа
Антонио
8
Кастильо
Эдгар
23
Вилфрид
Захибо
27
Luis
Caicedo
III
17
Агудело
Хуан
22
Хиль
Карлес
10
Teal
Bunbury
9
Juan
Fernando
Caicedo
II
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

Ход матча

9'
0:1
Teal Bunbury
(Кастильо Эдгар)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 0:2 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 0:0 19 6 6 7 30 - 31 24
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 21 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 19 10 2 7 24 - 22 32
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Даллас 2:0 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
6. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 37 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Тил Банбери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...