США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
Прерван
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Нью-Инглэнд Революшн
13
Samuel
Vines
26
Cole
Bassett
30
Matt
Turner
15
Brandon
Bye
17
Агудело
Хуан
22
Хиль
Карлес
10
Teal
Bunbury
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Cole BassettПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
-
30 Matt TurnerВратарь
-
15 Brandon ByeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агудело ХуанПолузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
-
10 Teal BunburyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 DeJuan Jones
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
9'
0:1
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 5:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|0:0
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|21 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|19
|10
|2
|7
|24 - 22
|32
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Даллас
|2:0
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 37
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
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