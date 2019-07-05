США: МЛС 2019

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Даллас
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Harold Mosquera
21' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
30' Желтая карточка
Руни Уэйн
35' Желтая карточка
Ryan Hollingshead
46' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:0
65' Гол
Dominique Badji
73' Красная карточка
Luciano Acosta
90'+8
1
Гонзалез
Джесси
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
21
Michael
Barrios
19
Помикал
Пакстон
11
Harold
Mosquera
27
Jesus
Ferreira
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
8
Сегура
Улисес
11
Lucas
Rodriguez
III
22
Griffin
Yow
9
Руни
Уэйн
Даллас
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

6'
Harold Mosquera
(Ryan Hollingshead)
1:0
21'
Хеджес Мэтт
 
30'
 
Руни Уэйн
35'
Ryan Hollingshead
 
46'
 
Каноуз Расселл
58'
 
Luciano Acosta
Griffin Yow
61'
Dominique Badji
Jesus Ferreira
 
65'
Dominique Badji
2:0
73'
 
Luciano Acosta
77'
 
Donovan Pines
Хара Леонардо
81'
 
Амариква Квинси
Морено Хуниор
89'
Bryan Reynolds
Harold Mosquera
 
90'
Jacori Hayes
Помикал Пакстон
 

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед
Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Даллас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас МЛС Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Даллас МЛС Даллас 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Даллас МЛС Ди Си Юнайтед 1:3 Даллас МЛС Даллас 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:2 Даллас Открытый Кубок Даллас 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Даллас МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Даллас Открытый Кубок Даллас 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 0:2 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 0:0 19 6 6 7 30 - 31 24
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 21 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 19 10 2 7 24 - 22 32
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Даллас 2:0 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
6. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 37 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Ryan Hollingshead получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Руни Уэйн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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