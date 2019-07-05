США: МЛС 2019
Даллас
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Тойота
Ди Си Юнайтед
1:0
6' ГолHarold Mosquera
21' Желтая карточкаХеджес Мэтт
30' Желтая карточкаРуни Уэйн
35' Желтая карточкаRyan Hollingshead
46' Желтая карточкаКаноуз Расселл
2:0
65' ГолDominique Badji
73' Красная карточкаLuciano Acosta
24
Хеджес
Мэтт
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Griffin
Yow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
-
-
20 Jimmy Maurer
-
15 Jacori Hayes
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Griffin YowПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
6'
21'
30'
46'
65'
2:0
73'
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед
Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Даллас 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Хьюстон Динамо 2:1 Ди Си Юнайтед Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Даллас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Ди Си Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Даллас МЛС Ди Си Юнайтед 1:3 Даллас МЛС Даллас 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:2 Даллас Открытый Кубок Даллас 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Даллас МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Даллас Открытый Кубок Даллас 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|0:0
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|21 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|19
|10
|2
|7
|24 - 22
|32
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Даллас
|2:0
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 37
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
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