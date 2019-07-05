США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Стубхуб Сентер
Торонто
6' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
22
Акинола
Айо
14
Корона
Джо
23
Мавинга
Крис
31
Тсубаса
Эндо
27
Liam
Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ethan Zubak
-
27 Emil Cuello
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
91 Бойд ТерренсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
6'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси КОНКАКАФ Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Торонто МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Торонто 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Торонто МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|20
|10
|5
|5
|37 - 26
|35
|2.
|Ди Си Юнайтед
|0:2
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Нью-Йорк Сити
|16
|7
|8
|1
|30 - 19
|29
|5.
|Атланта Юнайтед
|18
|9
|2
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|18
|8
|3
|7
|30 - 24
|27
|7.
|Торонто
|0:0
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|8.
|Чикаго Файр
|19
|5
|7
|7
|31 - 28
|22
|9.
|Орландо Сити
|18
|6
|3
|9
|25 - 25
|21
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|21 - 35
|20
|11.
|Коламбус Кру
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|18
|12
|4
|2
|44 - 15
|40
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|19
|10
|2
|7
|24 - 22
|32
|3.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|5
|5
|27 - 24
|29
|4.
|Даллас
|2:0
|20
|8
|5
|7
|29 - 25
|29
|5.
|Хьюстон Динамо
|17
|8
|3
|6
|26 - 22
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|3
|7
|33 - 27
|27
|7.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|2
|8
|25 - 28
|26
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|7
|4
|7
|29 - 30
|25
|9.
|Портленд Тимберс
|16
|6
|2
|8
|25 - 28
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|4
|8
|7
|21 - 25
|20
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 37
|19
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|7
|7
|28 - 34
|19
Загрузка...