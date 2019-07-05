США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Торонто
0'
6' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
25'
1
Бингэм
Дэвид
22
Акинола
Айо
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
2
Китчен
Перри
14
Корона
Джо
26
Efrain
Alvarez
11
Fabio
Alvarez
24
Emmanuel
Okyere
Boateng
I
9
Ибрагимович
Златан
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
15
Завалета
Эрик
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
27
Liam
Fraser
21
Осорио
Джонатан
24
Jacob
Shaffelburg
10
Посуэло
Алехандро
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Торонто
4-1-4-1

Ход матча

6'
Стирс Дэниэл
 

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр
Торонто Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто МЛС Торонто 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Торонто МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси КОНКАКАФ Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Торонто 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Торонто МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Торонто 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Торонто МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 20 10 5 5 37 - 26 35
2. Ди Си Юнайтед 0:2 20 8 7 5 25 - 21 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Нью-Йорк Сити 16 7 8 1 30 - 19 29
5. Атланта Юнайтед 18 9 2 7 24 - 20 29
6. Нью-Йорк Ред Буллз 18 8 3 7 30 - 24 27
7. Торонто 0:0 19 6 6 7 30 - 31 24
8. Чикаго Файр 19 5 7 7 31 - 28 22
9. Орландо Сити 18 6 3 9 25 - 25 21
10. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 21 - 35 20
11. Коламбус Кру 19 5 2 12 16 - 28 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 18 12 4 2 44 - 15 40
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 19 10 2 7 24 - 22 32
3. Сиэтл Саундерс 18 8 5 5 27 - 24 29
4. Даллас 2:0 20 8 5 7 29 - 25 29
5. Хьюстон Динамо 17 8 3 6 26 - 22 27
6. Миннесота Юнайтед 18 8 3 7 33 - 27 27
7. Реал Солт-Лейк 18 8 2 8 25 - 28 26
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 18 7 4 7 29 - 30 25
9. Портленд Тимберс 16 6 2 8 25 - 28 20
10. Ванкувер Уайткэпс 19 4 8 7 21 - 25 20
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 37 19
12. Спортинг Канзас-Сити 18 4 7 7 28 - 34 19
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Стирс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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