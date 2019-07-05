Китай: Суперлига 2019
Тянцзинь Цюаньцзянь
1:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
Гуанчжоу Эвергранд
1:0
5' ГолXu Yang I
1:1
16' ГолDinghao Yan
34' Желтая карточкаJi-Su Park
1
Чжан
Лу
23
Yumiao
Qian
18
Cheng
Zhang
3
Jie
Wang
38
Кэ
Сунь
26
Ляо
Лишэн
7
Alan
VI
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
16
Бовэнь
Хуан
15
Dinghao
Yan
11
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
-
18 Cheng ZhangЗащитник
-
3 Jie WangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Полузащитник
-
11 Renato III
-
-
44 Yi Liu
-
33 Jinzhao Chu
-
15 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Choong-Kyun Park
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бовэнь ХуанПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
2 Имин ЛюЗащитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
- Защитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
13 Чао ХэПолузащитник
-
33 Yihao Zhong
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
16'
1:1
34'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =9 -7Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|15
|13
|0
|2
|30 - 11
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:1
|16
|12
|2
|2
|30 - 12
|38
|3.
|Шанхай СИПГ
|15
|12
|1
|2
|28 - 12
|37
|4.
|Шаньдун Лунэн
|15
|7
|4
|4
|26 - 16
|25
|5.
|Чуньцинь Лифан
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|Цзянсу Сунин
|15
|6
|4
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Ухань Чжоэр
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|8.
|Тянцзинь Тэда
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Гуанчжоу Фули
|15
|5
|3
|7
|29 - 34
|18
|10.
|Далянь Ифан
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|11.
|Хэнань Цзянье
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|15
|3
|3
|9
|17 - 26
|12
|13.
|Шеньчжень
|15
|3
|3
|9
|12 - 22
|12
|14.
|Хэбей Форчун
|15
|3
|3
|9
|15 - 25
|12
|15.
|Пекин Женьхе
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|16.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|1:1
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
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