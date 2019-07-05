Китай: Суперлига 2019

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Тянцзинь Цюаньцзянь
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
5' Гол
Xu Yang I
1:1
16' Гол
Dinghao Yan
34' Желтая карточка
Ji-Su Park
54'
1
Чжан
Лу
23
Yumiao
Qian
18
Cheng
Zhang
3
Jie
Wang
5
Chenglin
Zhang
2
Wei
Wu
III
8
Junsheng
Yao
38
Кэ
Сунь
26
Ляо
Лишэн
9
Xu
Yang
I
7
Alan
VI
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
25
Ханьвэнь
Дэн
8
Паулиньо
Жозе
16
Бовэнь
Хуан
15
Dinghao
Yan
11
Чжан
Сювэй
7
Ши-Хао
Вэй
17
Liyn
Yang
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-2-3-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1

Ход матча

5'
Xu Yang I
1:0
16'
1:1
Dinghao Yan
34'
 
Ji-Su Park
53'
 
Yihao Zhong
Чжан Сювэй

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Шаньдун Лунэн 3:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тэгу Ухань Чжоэр 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Санфречче Хиросима 1:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн Пекин Женьхе 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Лига чемпионов АФК Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 15 13 0 2 30 - 11 39
2. Гуанчжоу Эвергранд 1:1 16 12 2 2 30 - 12 38
3. Шанхай СИПГ 15 12 1 2 28 - 12 37
4. Шаньдун Лунэн 15 7 4 4 26 - 16 25
5. Чуньцинь Лифан 15 6 6 3 20 - 20 24
6. Цзянсу Сунин 15 6 4 5 30 - 24 22
7. Ухань Чжоэр 15 6 3 6 21 - 21 21
8. Тянцзинь Тэда 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Гуанчжоу Фули 15 5 3 7 29 - 34 18
10. Далянь Ифан 15 4 5 6 19 - 22 17
11. Хэнань Цзянье 15 4 5 6 18 - 23 17
12. Шанхай Шэньхуа 15 3 3 9 17 - 26 12
13. Шеньчжень 15 3 3 9 12 - 22 12
14. Хэбей Форчун 15 3 3 9 15 - 25 12
15. Пекин Женьхе 15 3 2 10 14 - 30 11
16. Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 16 1 8 7 19 - 29 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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