Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мьёндален
0' 45'+1
1
Опдаль
Хокон
15
Акоста
Бисмарк
3
Вормгор
Вито
4
Christian
Rismark
17
Соренсен
Гилли
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
9
Странд
Петтер
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
19
Бериша
Ветон
12
Лунд
Юлиан
Файе
20
Латифу
Аким
2
Quint
Jansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
33
Stian
Semb
Aasmundsen
11
Christian
Gauseth
7
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
9
Sondre
Liseth
Бранн
3-5-1-1
Мьёндален
5-3-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн
Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален
Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд

Последние игры между собой

Бранн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален 1:0 Бранн Кубок Мьёндален 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Мьёндален Типпелиген Бранн 1:2 Мьёндален Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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