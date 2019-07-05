Норвегия: Типпелиген 2019
10
Ордагич
Амер
16
Йенсен
Рубен
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн
Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн Бранн 0:1 Ранхейм Арна-Бьёрнар 1:6 Бранн Тромсё 1:2 Бранн Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален
Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален Русенборг 3:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Лиллестрём Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд
Последние игры между собой
Бранн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 13
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:4
|13
|8
|2
|3
|28 - 20
|26
|3.
|Одд
|0:2
|13
|8
|1
|4
|18 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|4:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|5.
|Бранн
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|3:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Тромсё
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|1:3
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Стабек
|1:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|6
|5
|12 - 15
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
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