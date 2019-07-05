Норвегия: Типпелиген 2019

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Одд
0:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Мольде
0'
0:1
21' Гол
Джеймс Леке
0:2
27' Гол
Квоеме Охи
45'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
14
Нордквелле
Фредрик
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
12
Кранинкс
Алекс
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
Одд
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

21'
0:1
Джеймс Леке
(Квоеме Охи)
27'
0:2
Квоеме Охи
(Хестад Эйрик)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд
Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг
Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм
Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Мольде: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Одд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Одд Типпелиген Мольде 2:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Мольде Типпелиген
Мольде 4:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Мольде Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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