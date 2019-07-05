Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Скагерак Арена
Мольде
0:1
21' ГолДжеймс Леке
0:2
27' ГолКвоеме Охи
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
21'
0:1
27'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +14 =2 -4Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд
Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мольде 1:1 Бранн Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Олесунн 4:0 Мольде Мольде 2:0 Ранхейм
Тромсё 2:1 Мольде Сунндал 0:4 Мольде Мольде 5:1 Викинг Кристиансунд 3:2 Мольде Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Мольде: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 13
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:4
|13
|8
|2
|3
|28 - 20
|26
|3.
|Одд
|0:2
|13
|8
|1
|4
|18 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|4:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|5.
|Бранн
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|3:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Тромсё
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|1:3
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Стабек
|1:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|6
|5
|12 - 15
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
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