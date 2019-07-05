Норвегия: Типпелиген 2019

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Волеренга
4:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
7' Гол
Доннум Арон
2:0
18' Гол
Доннум Арон
3:0
25' Гол
Финне Бор
4:0
29' Пенальти
Вильяльмссон Маттиас
45'+2
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
2
Marius
Lode
18
Brede
Mathias
Moe
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
16
Конрадсен
Мортен
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Волеренга
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

7'
Доннум Арон
1:0
18'
Доннум Арон
(Вильяльмссон Маттиас)
2:0
25'
Финне Бор
3:0
29'
Вильяльмссон Маттиас
4:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга
Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт
Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Волеренга 3:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Волеренга 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 0:0 Волеренга Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:3 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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