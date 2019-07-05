Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Мариенлист
Стабек
0:0
8' Не забитый пенальтиПеллегрино Амаль
0:1
14' ГолБрюнхильдсен Ола
32' Желтая карточкаSteinar Stroemnes
39
Саетра
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Oscar Aga
-
30 Peder Vogt
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
8'
0:0
14'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек
Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Стабек Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 13
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:4
|13
|8
|2
|3
|28 - 20
|26
|3.
|Одд
|0:2
|13
|8
|1
|4
|18 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|4:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|5.
|Бранн
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|3:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Тромсё
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|1:3
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Стабек
|1:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|6
|5
|12 - 15
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
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