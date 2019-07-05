Норвегия: Типпелиген 2019

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Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Стабек
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Пеллегрино Амаль
0:1
14' Гол
Брюнхильдсен Ола
32' Желтая карточка
Steinar Stroemnes
45'+2
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
25
Ринстад
Стиан
23
Спельманн
Мартин
6
Хаугер
Хеннинг
7
Стенгель
Херман
11
Токстад
Кристоффер
77
Кейта
Мохаммед
90
Пеллегрино
Амаль
12
Сандберг
Маркус
16
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Steinar
Stroemnes
4
Демидов
Вадим
18
Моэ
Йеппе
8
Бохинен
Эмиль
6
Касси
Люк
25
Ветлесен
Уго
2
Эрнандес
Рональд
17
Браатен
Даниэль
20
Брюнхильдсен
Ола
Стрёмсгодсет
4-3-3
Стабек
4-4-2

Ход матча

8'
Пеллегрино Амаль
0:0
14'
0:1
Брюнхильдсен Ола
(Ханше-Ольсен Андреас)
25'
Хамуд Мунир
Ринстад Стиан
 
32'
 
Steinar Stroemnes

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет
Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Стабек 0:0 Ранхейм Викинг 5:2 Стабек Кристиансунд 0:1 Стабек Альта 1:4 Стабек
Стабек 0:1 Тромсё Стабек 0:1 Лиллестрём Эльверум 1:6 Стабек Викинг 3:0 Стабек Стабек 0:1 Бранн Мьёндален 1:0 Стабек Хеминг 1:3 Стабек Стабек 2:0 Будё-Глимт Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген
Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Стабек Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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