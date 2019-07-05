Норвегия: Типпелиген 2019

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Кристиансунд
3:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
6' Гол
Каллудра Лиридон
2:0
24' Гол
Christophe Psyche
3:0
35' Гол
Bendik Bye
3:1
40' Гол
Aleksander Melgalvis
45'+2
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
13
Bendik
Bye
23
Paal
Erik
Ulvestad
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
11
Кастрати
Фламур
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
42
Philip
Kolberg
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
33
Aleksander
Melgalvis
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
88
Смарасон
Арнор
7
Густавссон
Даниэль
Кристиансунд
4-5-1
Лиллестрём
4-4-1-1

Ход матча

6'
Каллудра Лиридон
(Christoffer Aasbak)
1:0
24'
Christophe Psyche
(Кастрати Фламур)
2:0
35'
Bendik Bye
(Кастрати Фламур)
3:0
40'
3:1
Aleksander Melgalvis

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд
Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг
Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 15 10 2 3 35 - 13 32
2. Будё-Глимт 0:4 13 8 2 3 28 - 20 26
3. Одд 0:2 13 8 1 4 18 - 14 25
4. Волеренга 4:0 14 7 3 4 26 - 18 24
5. Бранн 0:0 15 6 5 4 17 - 15 23
6. Кристиансунд 3:1 14 6 3 5 15 - 14 21
7. Русенборг 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Викинг 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Хёугесунн 13 4 4 5 19 - 17 16
10. Тромсё 1:0 14 5 1 8 13 - 23 16
11. Ранхейм 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Лиллестрём 1:3 14 4 3 7 15 - 21 15
13. Стабек 1:0 12 4 2 6 8 - 14 14
14. Мьёндален 0:0 14 2 7 5 18 - 24 13
15. Сарпсборг-08 0:1 13 2 6 5 12 - 15 12
16. Стрёмсгодсет 0:1 14 2 4 8 14 - 24 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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