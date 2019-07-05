Норвегия: Типпелиген 2019
Кристиансунд
3:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кристиансунд
Лиллестрём
1:0
6' ГолКаллудра Лиридон
2:0
24' ГолChristophe Psyche
3:0
35' ГолBendik Bye
3:1
40' ГолAleksander Melgalvis
19
Коли
Алиу
13
Bendik
Bye
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
-
-
18 Moses Ebiye
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
6'
24'
35'
3:0
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд
Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг
Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:0
|15
|10
|2
|3
|35 - 13
|32
|2.
|Будё-Глимт
|0:4
|13
|8
|2
|3
|28 - 20
|26
|3.
|Одд
|0:2
|13
|8
|1
|4
|18 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|4:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|5.
|Бранн
|0:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|6.
|Кристиансунд
|3:1
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|7.
|Русенборг
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Викинг
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Хёугесунн
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Тромсё
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 23
|16
|11.
|Ранхейм
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Лиллестрём
|1:3
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|13.
|Стабек
|1:0
|12
|4
|2
|6
|8 - 14
|14
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Сарпсборг-08
|0:1
|13
|2
|6
|5
|12 - 15
|12
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
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